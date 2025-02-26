外媒：朝鲜从“史上加密货币盗窃案”中获利 15 亿美元

站长之家(ChinaZ.com) 2月26日 消息:加密货币交易平台 ByBit 被盗取了价值约 15 亿美元、约 40 万枚的以太坊。国外安全研究人员声称“凶手”是朝鲜黑客。

该公司CEO周本（Ben Zhou）于周一表示，公司已筹集到新的资金来填补这一缺口，ByBit 能够满足所有提现需求。不过，你可能还记得，曾有另一家交易平台的CEO也做出过同样的承诺，结果他的平台突然倒闭了。

据悉，ByBit为了追回资金，提供了10%的悬赏金。不过根据安全研究人员称，被盗资金中已有10%被成功“洗白”，大概率是无法追回了。

由于加密货币交易记录在公链上，研究人员很快就确定朝鲜政府支持的黑客组织Lazarus Group是这起比较新虚拟货币盗窃案的幕后黑手。据 TechCrunch 报道称，区块链监测公司 Elliptic 的联合创始人 Tom Robinson 在一份声明中表示：研究人员发现，从 ByBit 处盗走的许多资金 “正与朝鲜多起盗窃案的资金混在一起”。

除了这次的案件之外，Lazarus Group 近年来还策划了一系列其他加密货币盗窃案，最引人注目的是对加密游戏公司 Axie Infinity 的攻击，黑客在那次事件中卷走了 6.25 亿美元。

在 ByBit 本次的被盗事件中，Lazarus Group 似乎是利用社会工程策略，诱使交易平台员工签署了一笔他们认为是常规转账的交易，然而这却让黑客得以更改合同条款，进而控制了存放客户资金的钱包。具体过程尚未明确，只能靠推测，但这也很好地提醒了人们，许多此类交易平台是多么脆弱。几个人的操作就是‘最后一道防线’，而且资金一旦丢失就很难追回。

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