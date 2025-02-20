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Deepseek的AI这是要承包中国出行领域？从电动汽车、到电动车……

2025-02-20 09:41 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com)2 月 20 日 消息：DeepSeek在出行领域的地位正在不断地提升，从汽车巨头、到电动车制造商等各类企业都在将AI融入其产品中。这股应用热潮最初始于主要的电动汽车制造商，而最近已扩展至国内领先的电动两轮车品牌

蔚来汽车乐道L60

DeepSeek 称霸中国出行领域整合，变革汽车行业

据中国媒体报道称，在过去两周内，十几家中国汽车制造商已宣布计划将 DeepSeek 的AI技术整合到他们的汽车产品中。其中包括行业领军企业比亚迪、吉利、长城汽车、奇瑞汽车和上汽集团等老牌制造商，以及零跑汽车等新兴企业。

其中，比亚迪对这项技术的投入尤为醒目，该公司计划将 DeepSeek 整合到其整车智能平台“璇玑架构”中。通过这一整合，比亚迪几乎所有车型都将在不提高标价的情况下具备初步的自动驾驶能力。

这一举措涵盖了约 20 款车型，其中包括价格亲民的海鸥两厢车，目前售价约为 69，800 元人民币。

电动滑板车品牌加入 DeepSeek 应用行列

继电动汽车之后，DeepSeek 最近的应用扩展到了国内的电动滑板车领域，小米投资的九号公司和在纳斯达克上市的小牛电动都在努力将AI技术融入其电动两轮车产品中。

九号公司周五表示，将把 DeepSeek “深度整合” 到其产品中，并承诺通过其移动应用程序提供更多增强功能。据说这些改进包括由AI驱动的内容创作、数据分析、个性化推荐以及为骑行者提供的智能服务。

小牛电动则宣布，自今年 2 月 9 日起已整合了 DeepSeek 的大语言模型（LLMs）。该公司计划将这项技术应用于以下方面：

驾驶辅助系统

  • 骑行安全功能

  • 人工智能驱动的出行伴侣

  • 语音交互

  • 智能服务推荐

全球销量最 大的电动两轮车制造商雅迪集团也于上周六宣布，计划将 DeepSeek 的技术嵌入其生态系统中。

DeepSeek 在中国出行领域的迅速普及，反映出了行业观察人士所称的 “DeepSeek 热潮”。这项技术的吸引力在于其在人工智能整合方面具有成本效益且有效的方法。

这家总部位于杭州的公司的开源人工智能模型 DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1，其运行成本和所需的计算能力仅为通常大语言模型项目的一小部分。

DeepSeek

位于上海的电动汽车数据提供商 CnEVPost 的创始人张帆（Phate Zhang）表示：“没有搭载 DeepSeek 的汽车要么会失去市场份额，要么会被挤出市场。”

DeepSeek 在出行领域整合的扩展正值中国电动滑板车品牌在海外市场逐渐获得关注之际。根据海关数据显示，2024 年电动两轮车出口额增长了 27.6%，达到 58.2 亿美元，超过了 2022 年 53.1 亿美元的历史峰值。出口量增长了 47%，达到 2213 万辆。

国际数据公司 IDC 指出，DeepSeek 的开源模型通过 GitHub 等平台培育了一个协作创新生态系统，让开发者能够参与到优化和安全测试工作中。这种协作方式有望提升企业部署、训练和使用大语言模型的能力。

DeepSeek 在出行领域的整合对中国交通行业的影响似乎正在不断扩大。中国电动汽车百人会（China EV100）的张永伟预计，到 2025 年，约 1500 万辆汽车（占国内销量的三分之二）将配备初步的自动驾驶系统，这凸显了这项技术在重塑中国交通系统方面的变革潜力。

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