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支付宝集福正式启动，超详细玩法指引来了

2025-01-20 10:28 · 稿源：站长之家

1月20日，“数字新年俗支付宝集福正式上线，此前披露的全新玩法获得广泛关注，记者体验发现，今年集福的福卡确实“颜值”更高，玩法更具游戏感、用户能获得的权益也更丰富，跟过去9年比，这确实是一次全面的升级。

打开支付宝搜“集福”，进入集福会场，即可随机获得3张福卡。与过去模式不同，今年集福设置了5关，每关对应1套福卡，点击「选择主题」后，会发现有28套IP主题福卡可选，囊括了泡泡玛特、甄嬛传、封神二、漫威等知名IP。集齐一套福卡，立刻开奖，除了红包外，还有IP主题盲盒，权益加码。

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今年，福卡成为了集福的最大亮点，1月15日，支付宝发布全新28套主题福卡后，引发用户广泛讨论，射雕福卡火速登上微博热搜，在小红书上，Loopy、封神等IP粉丝开始组队集卡，KFC联名孙颖莎的主题福卡，热度第一，吸引了超过43万人次参与投票。

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福卡中“稀有卡”也是亮点，其概念与传统五福中的“敬业福”相似，因其经常成为网友难集的卡，所以其“稀有”的特性就被保留下来。在这次集福的每一个IP主题5张卡中，都有1张卡成为了“稀有卡”，比如《甄嬛传》主题的稀有卡是“甄嬛”。

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今年的集卡也比较多样，除了经典扫“福”字得卡，还可以扫所选IP主题的相关元素得卡，以“甄嬛传”福卡为例，点击“扫一扫”选择“探五福”，对着甄嬛、皇后等人扫描后，都出了几张不同的甄嬛传系列里的福卡。同时，看视频、碰一下支付也可以得卡。

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记者大约扫了六七次，就轻松集齐4张卡，合成后获得了“甄嬛传”主题的支付宝app的皮肤，领取红包“开启下一关”，则可以继续闯关合成开奖。开奖不用等到除夕，并且可以一直集福到大年初五，这也是今年集福最大的变化之一。

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集卡难度上，从进入集福活动，到通过第一关，大约不到10分钟的时间，整个流程很顺畅，可以感受到支付宝集福在优化玩法之外，依然保留“数字新年俗”给用户的那份年味感。

支付宝此前表示:“集福红包仍是对用户的小小心意”。事实上，对很多网友来说，春节期间可以有个契机跟亲朋好友找到共同话题，通过“互相换福”等游戏方式，让彼此之间距离更近，分享美好，年味更足，这可能是“集五福”9年累计9亿用户参与的原因。

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