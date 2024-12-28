“安诊儿2.0”发布，支付宝助力浙江打造AI医疗健康服务高地

站长之家(ChinaZ.com) 12月28日 消息:12月28日，浙江省卫生健康委与支付宝联合打造的数字健康人正式升级为“安诊儿2.0”，让人人拥有陪伴一生的专属“数字医生”。“安诊儿2.0”基于蚂蚁百灵医疗大模型，拥有千亿级医疗文本语料，为用户提供智能名医孪生、智能报告解读、智能健康档案、智能就医陪诊等AI服务，并集成了浙江各级各类医疗机构的20余项医疗健康服务。目前，用户可通过支付宝APP、安诊儿APP、浙里办进行体验。

据了解，2023年11月上线以来，安诊儿已累计服务1700余万人次，平均节省就医时间约20分钟。浙江数字健康人·安诊儿被评为2024年度“推进医改服务百姓健康”十大新举措。安诊儿2.0是AI深入全省医疗服务体系的创新实践，将助力浙江构建“全省互通、人人可用”的连续医疗服务网络，打造医学人工智能高地。

浙江省卫生健康委员会主任王仁元（左）、蚂蚁集团总裁韩歆毅(右)共同发布安诊儿2.0

智能名医孪生:24小时给名医“打电话”咨询

过去，找大专家难一直是患者看病的痛点。现在，“安诊儿2.0”上也有24小时服务的“数字医生”助理了。支付宝副总裁、医疗健康事业部总经理张俊杰介绍道:“遇到健康问题，舟山的渔老大也可以随时给杭州的大专家‘打电话’”。

以杭州市第七人民医院睡眠专科的毛洪京为例，其名医孪生学习了大量专科知识，能够模拟医生诊疗思维，在循证医学的指导下，为患者提供拟真电话、预约挂号、健康咨询、睡眠日记、线上训练、智能随访、复诊配药等睡眠全病程辅助管理服务。同时，如需线下就医，患者还可以将AI预问诊内容授权同步给医生工作站，提高病历书写效率。

支付宝副总裁、医疗健康事业部总经理张俊杰介绍安诊儿2.0新功能

目前，“安诊儿2.0”已上线多个浙江省内名医的孪生智能体，覆盖医学美容、妇幼健康、科学减重等方向。

服务贯通全程:看病就医都有温馨陪伴

对很多人，尤其是老年患者和外地患者，不熟悉就医流程仍是件头疼事儿。“安诊儿2.0”打通了医疗服务全流程，进一步优化了患者体验，将原有的自助式服务升级到管家式服务、从查询式服务升级到主动式服务、从单一式服务升级到连续式服务。

诊前，患者只需和安诊儿对话即可完成导诊、挂号，号源覆盖全省1000余家医疗卫生机构;诊中，安诊儿会将复杂的就医流程转变为清晰的指引，云陪诊服务拓展到近30个就医节点，像院内停车、住院订饭这样的琐事，也能交给安诊儿包办，该服务将覆盖浙江的省、市、县级医院。

诊后，患者还可以通过授权，让安诊儿解读近6个月省内医院出具的检查报告，并在健康档案中管理个人就诊数据。“安诊儿2.0”还能辅助分析检查检验报告和医学影像报告，标注部分影像中的参考病灶位置，提示分析等级，提醒用户获取进一步的专业建议。

降低使用门槛，服务人人可用

为了进一步降低使用门槛，“安诊儿2.0”升级了全新的交互形式。在浙江省内的十余家医院，患者用手机碰一下蓝环就可以快速找到安诊儿。同时，医院还支持“碰一下”支付，可以完成医保、商保、自费一站式结算，极大地方便了各类患者群体。

“安诊儿2.0”还推出了新的形象和服务载体。新形象从拟真数字人升级为超写实数字人，增强了用户沉浸感和粘合度。目前，安诊儿APP已在八大主流应用平台上架，未来，安诊儿将在更多平台及硬件上实现接入，进一步提升用户使用体验。

随着人工智能技术的迅猛发展，国家层面陆续发布《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》等指导文件，强调人工智能在医疗卫生领域中的应用。近年来，浙江省构建“1+3+N”的“健康大脑+”体系，形成了1个健康大脑、3个关键子领域、N个多跨应用场景的顶层架构，为“安诊儿2.0”的建设打下坚实基础，让这份切实的获得感更快走进寻常百姓家。

“浙江在医疗健康领域完备的数字基建，为AI医疗健康创新发展提供了不可或缺的基础条件。支付宝将持续开放平台技术能力，助力浙江打造AI医疗健康服务创新高地”，张俊杰说。