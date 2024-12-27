​支付宝发布2024年度关键词「宠己」，年轻人为何热衷花式宠自己?

告别2024，你会如何回望这一年?12月26日，支付宝发布2024年度关键词「宠己」及相关的数据发现:700万人给蚂蚁庄园的小鸡收集了超50套“鸡皮”、百万00后边看爽文边攒钱、千万人看视频提前“备老”、超1亿人使唤AI办事…

作为承载数亿人生活的国民App，支付宝的年度关键词来自这一年无数人的生活切面，从中也能窥见“宠自己”正成为当代人的一门必修课。

【剧本攒、电子衣柜:年轻人宠自己的新方式】

2024年，“重新养自己”的概念在年轻人群中流行，他们更愿意为哄自己开心行动，把“情绪价值”拉满。

在支付宝小荷包开启“剧本攒”功能的用户中，就有超过130万是00后。他们假装重启人生，在《模拟买房攒钱记》《职场心眼子练习》《和男大的恋爱二三事》等剧本中，通过小额存款解锁剧情，其中有27万人假装追“男大”，累计攒下5500万，“看爽文收获快乐，钱还在自己兜里”。

“电子衣柜”也成为年轻人取悦自己的新方式:在蚂蚁庄园，共有700万人的小鸡拥有超50套时装，上班可以不打扮，小鸡衣柜要震撼;对数字时尚的热爱也不分性别，洛天依主题支付宝皮肤的拥有者里，85%是男生。

【一边看视频学养老，一边夜里偷偷买保险】

相比此前流行的“悦己消费”，如今人们对自己的宠爱更务实、更贴近生活:可以是说走就走的特种兵旅行，也可以是在《黑神话》发售后租一台游戏机来玩，带动支付宝上的PS5租赁量环比上涨50%;延迟退休办法发布后，3000万人涌入支付宝看养老金攻略，提早为未来操心起来。

一代人也有一代人的“宠己”方式:大批00后在余额宝平均每月攒钱20次，他们更懂得“闷声搞小钱”;到了晚上10点后，则是80、90后买健康险的高峰，虽然睡得晚，护盾要叠满。

科技也成为人们“宠己”的新工具:超2亿人在支付宝看办事服务攻略视频，把电子榨菜当“生活说明书”来读;每个月也有1.2亿人用AI陪看病、做导游、学理财，不少年轻人还用AI来检测毛发，结果超60%发现自己有不同程度的脱发。

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