蚂蚁集团澄清上市传闻：目前无任何上市计划

12月8日晚，支付宝、蚂蚁集团迎来20岁生日之际，已经很久没有公开露面的马云，突然出现在蚂蚁园区，与来自全球的蚂蚁员工一起加油鼓劲。有趣的时刻，就在当天马云现身之前，蚂蚁集团董事长兼CEO井贤栋通过全员信宣布，蚂蚁集团总裁韩歆毅将从2025年3月1日起正式接任蚂蚁集团CEO一职，全面负责蚂蚁集团的各项业务及日常管理工作，向井贤栋及董事会汇报。未来，井贤栋将专注于董事长工作，并全力支持好韩歆毅和管理团队。马云在当天的致辞中说：很高兴和大家一起庆祝支付宝的20周年。过去的20年，你们无中生有，创造了支付宝、余额宝、蚂蚁?