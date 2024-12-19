蚂蚁集团澄清上市传闻：目前无任何上市计划

站长之家（ChinaZ.com）12月19日 消息:12月19日，蚂蚁集团通过其官方微博发声，针对近期网络上关于“蚂蚁集团即将借壳上市”的传言进行澄清。
蚂蚁集团表示，注意到有机构在多个平台散布“掌握内部信息”的虚假消息，并以此吸引网友加入群聊获取推荐股票信息。对此，蚂蚁集团明确声明，公司目前没有任何上市计划，更不存在所谓的“借壳上市”事宜。
蚂蚁集团提醒广大投资者，提高警惕，避免受到虚假信息的误导，并建议通过官方渠道获取公司的相关动态。
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蚂蚁集团近日在其官方微博发布声明，针对近期部分机构在多个平台上散布的“蚂蚁集团即将借壳上市并掌握内部信息”的消息进行澄清。该集团明确表示，目前并无上市计划，且不存在任何形式的“借壳上市”行为。蚂蚁集团呼吁公众通过官方渠道获取信息，以确保信息的真实性和准确性。
据国内媒体消息，今日蚂蚁集团董事长兼CEO井贤栋通过全员信宣布了一项重要的人事调整决定。蚂蚁集团总裁韩歆毅将从2025年3月1日起正式接任蚂蚁集团CEO一职，全面负责蚂蚁的各项业务及日常管理工作，并直接向井贤栋及董事会汇报。Cyril加油，蚂蚁加油！
12月8日晚，支付宝、蚂蚁集团迎来20岁生日之际，已经很久没有公开露面的马云，突然出现在蚂蚁园区，与来自全球的蚂蚁员工一起加油鼓劲。有趣的时刻，就在当天马云现身之前，蚂蚁集团董事长兼CEO井贤栋通过全员信宣布，蚂蚁集团总裁韩歆毅将从2025年3月1日起正式接任蚂蚁集团CEO一职，全面负责蚂蚁集团的各项业务及日常管理工作，向井贤栋及董事会汇报。未来，井贤栋将专注于董事长工作，并全力支持好韩歆毅和管理团队。马云在当天的致辞中说：很高兴和大家一起庆祝支付宝的20周年。过去的20年，你们无中生有，创造了支付宝、余额宝、蚂蚁?
据国内媒体报道称，小米SUV已经在为最后的上市做准备了，预计是在明年2月份或者3月份。报道中提到小米第二款车型计划于明年2月或3月上市。按照之前的说法，小米的第二款新车定位为纯电SUV，预计将于2025年上半年推出，延续了首款车的设计水准；第三款车的初步定位在15万元级，计划于2026年推出。
相关数据表明， 2024 年三季度，国内上市公司的数量已达 5000 多家，在全国企业总量中所占比例尚不足万分之一。然而就营收情况来看， 2024 年前三季度上市公司的营收占全国GDP的比重约为40%。不难看出，上市企业已然成为国内 6000 万家企业在企业经营方面的绝佳范本。▶ 作为中国企业风向标，上市企业如何持续构建竞争壁垒以实现可持续经营？▶ 在数字化时代，这些上市企
“B站有信心在2024年三季度实现调整后运营利润转正。”董事长陈睿此前立下的Flag实现了。因此可以提前预计Q4财报广告业务不会差。
经过数月的等待，“中国版乐高”离上市又近了一步。12月6日，中国原创积木品牌布鲁可通过证监会IPO备案，拿到了上市的钥匙。考虑到港股玩具公司股价的普遍低迷表现，比如彩星玩具市盈率仅3.2倍，线下玩具零售商凯知乐的市净率低到0.93，以及卡牌公司卡游提交的招股书已过期5个月，布鲁可的市场前景还存在不确定性。
资本市场久违的迎来一家连锁餐饮企业。12月20日，小菜园正式在港交所主板挂牌上市，开盘报9.00港元/股，涨5.88%。在餐饮上市“寒冬”中率先敲开港交所大门的小菜园，面临的新挑战也正在开启。
雷军今天发文晒出了小米YU7的几张官方实拍图，全方位展示新车的帅气外观。他表示：目前我们正在进行大规模路测，预计明年六七月正式上市。很多网友都建议YU7改回SU7那样的半隐藏把手，不知小米后续是否会进行优化。
HUAWEIMate70系列的发布再一次成为科技行业的瞩目焦点。这款被誉为“史上最强Mate”的高端旗舰手机，展示了华为的最强技术创新，吸引了无数用户的目光。广发HuaweiCard用户通过华为钱包即可完成申请、审批等环节大大方便了用户的购车体验目前，这项服务已覆盖全国超过300家门店，为有购车需求的用户提供了极大的便利与支持。