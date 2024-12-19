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蚂蚁集团澄清上市传闻：目前无任何上市计划

2024-12-19 11:21 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月19日 消息:12月19日，蚂蚁集团通过其官方微博发声，针对近期网络上关于“蚂蚁集团即将借壳上市”的传言进行澄清。

蚂蚁集团表示，注意到有机构在多个平台散布“掌握内部信息”的虚假消息，并以此吸引网友加入群聊获取推荐股票信息。对此，蚂蚁集团明确声明，公司目前没有任何上市计划，更不存在所谓的“借壳上市”事宜。

蚂蚁集团提醒广大投资者，提高警惕，避免受到虚假信息的误导，并建议通过官方渠道获取公司的相关动态。

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