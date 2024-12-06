AI日报：OpenAI推出每月200美元ChatGPT Pro;京东发布10大AI营销工具;ComfyUI插件被植入挖矿病毒

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1、谷歌发布PaliGemma2:AI能读懂情绪?专家质疑其科学性和伦理风险

谷歌推出的PaliGemma2AI模型声称能通过图像分析识别人类情绪，尽管该模型能够生成详细的图像描述，但许多专家对其科学性和潜在风险表示质疑，认为情绪识别的科学基础脆弱且存在严重偏见。专家警告，这种技术可能在就业、教育和执法等领域造成实际伤害，强调在技术创新的同时，伦理和安全问题同样重要。

【AiBase提要:】 🧠 专家质疑情绪识别技术的科学性，认为其基础脆弱且不可靠。 ⚖️ 情绪检测可能加剧社会歧视，尤其是对不同肤色人群的偏见。 🚨 PaliGemma2的应用可能对弱势群体造成伤害，影响就业和教育机会。

2、去除背景噪声 阿里通义实验室开源语音处理技术ClearerVoice-Studio

阿里巴巴达摩院的通义实验室推出了ClearerVoice-Studio，这是一项开源的语音处理技术，旨在提升语音质量与可懂度。该技术通过先进的深度学习算法，能够有效消除背景噪声，保持语音的清晰度，且最大限度地减少失真。ClearerVoice-Studio集成了多种功能，用户可在线体验该技术，快速处理含噪声的语音文件，获得卓越的降噪效果。

【AiBase提要:】 🔇 ClearerVoice-Studio集成了语音增强、分离和提取等多种功能，提升语音处理效果。 🎤 该技术采用深度学习算法，显著提高了语音降噪和分离的性能，确保语音清晰度。 💻 用户可通过在线Demo体验ClearerVoice-Studio，轻松处理噪声语音文件，获得清晰音质。 详情链接:https://github.com/modelscope/ClearerVoice-Studio

3、昆仑万维天工AI推出“AI彩页”功能

昆仑万维旗下的天工AI最近推出了新功能——天工AI彩页，旨在提升结构化知识型内容的呈现效果，增强用户的阅读体验。该工具的编辑器功能强大，提供多种排版和主题选择，使得普通用户也能轻松创作。AI技术的应用使得内容生成和设计变得高效便捷，用户可以通过多种方式开启创作，满足不同需求。

【AiBase提要:】 🛠️ 天工AI彩页的编辑器提供6大功能模块和500多个文本样式，方便用户进行内容编辑。 🚀 支持一键生成彩页，简化创作流程，普通用户无需专业背景也能高效完成。 🌐 AI技术能自动整合信息生成大纲，并支持一键调整主题和内容，提升创作灵活性。

4、每月200美元!OpenAI推出ChatGPT Pro 可体验o1完整版

OpenAI在其“12天12场直播”活动中宣布了重要更新，包括推理大模型o1的完整版本和进阶模式，以及每月200美元的ChatGPT Pro订阅服务。o1模型的完整版本将逐步向ChatGPT Plus用户开放，提供更接近人类思维的回答，显著提升了速度和准确性。此外，o1pro模式在多个领域表现更佳，支持图片输入的功能也将增强用户体验。

【AiBase提要:】 🚀 o1模型的完整版本逐步向ChatGPT Plus用户开放，提升了回答准确性和速度。 📊 o1pro模式在数据科学和编程等领域提供更可靠的响应，表现优于预览版。 🖼️ 新增的图片输入功能允许用户上传示意图，未来还将支持网页浏览和文件上传。

5、马斯克的xAI再获60亿美元融资 估值已超400亿美元

埃隆·马斯克的人工智能公司xAI近期向美国证券交易委员会提交文件，成功筹集60亿美元，估值超过400亿美元。此次融资吸引了77位投资者，知名机构如Valor Equity Partners和Sequoia Capital参与其中。xAI已推出旗舰AI模型Grok，并计划在12月推出独立应用程序，尽管面临特斯拉股东的担忧，但其发展势头强劲，年收入已达1亿美元。

【AiBase提要:】 💰 xAI成功筹集60亿美元融资，估值超过400亿美元。 🤖 推出了旗舰AI模型Grok，计划推出独立消费者应用程序。 📈 年收入已达1亿美元，计划扩展计算能力。

6、Humane 发布颠覆性 AI 操作系统 CosmOS:智能代理协作，开启人机交互新纪元!

Humane最新发布的CosmOS操作系统以其智能交互的创新性，彻底颠覆了传统的人机交互方式。该系统通过强大的智能代理和AI Bus智能协调器，提供个性化的服务，能够高效处理复杂任务，适应多种设备和输入方式。CosmOS不仅注重用户的隐私和数据安全，还致力于构建开放的开发者生态系统，推动AI驱动的未来发展。

【AiBase提要:】 🧠 CosmOS通过智能代理系统，提供个性化、场景化的帮助，简化用户与设备的交互。 🔗 AI Bus智能协调器整合各种AI模型和服务，确保任务高效准确完成。 🔒 CosmOS优先在本地处理用户数据，增强隐私保护和数据安全。 详情链接:https://humane.com/cosmos

7、ComfyUI插件发现严重安全隐患:Impact-Pack植入加密货币挖矿病毒

近日，ComfyUI社区的Impact-Pack插件被发现存在严重安全漏洞，导致其依赖的Ultralytics包被黑客植入加密货币挖矿病毒。此病毒通过恶意修改的包自动下载并执行，连接到可疑矿池，悄无声息地占用系统资源。用户应立即卸载受影响的插件，并进行安全扫描，以确保系统安全。

【AiBase提要:】 🦠 Impact-Pack插件存在严重安全漏洞，导致Ultralytics包被植入挖矿病毒。 🔍 病毒通过恶意修改的包自动下载并执行，连接可疑矿池进行挖矿。 💻 用户应立即卸载受影响插件，并进行系统安全扫描以清除恶意文件。 详情链接:https://comfyui-wiki.com/zh/news/2024-12-05-comfyui-impact-pack-virus-alert#google_vignette

8、京东发布10大AI营销工具，最高模型规模达810亿参数

京东云在人工智能领域的创新实践中，推出了言犀智能营销平台及十大AI营销产品，服务超80万商家，展现了AI技术在实际应用中的巨大潜力。通过提升转化率和内容生成效率，京东云的努力不仅推动了技术的商业化，也为未来的产业发展奠定了基础。

【AiBase提要:】 🚀 京东云推出的言犀智能营销平台包含十大AI产品，服务超80万商家。 📈 AIGC内容使用率高达80%，转化率提升30%，展现AI技术的实际应用效果。 💡 京东云对大模型发展的战略前瞻性，专注于提供具有应用价值的产品。

9、苹果iOS18.2RC版更新:Siri接入ChatGPT

苹果公司推出了iOS18.2RC版本的系统更新，标志着用户体验的重大进步。此次更新引入了Visual Intelligence视觉智能功能，用户可以通过摄像头识别物体并获取相关信息。此外，Siri整合了ChatGPT技术，以更智能地回答用户问题。虽然目前部分用户无法享受全部功能，苹果计划在未来推出多语言版本以满足不同用户的需求。

【AiBase提要:】 🔍 新增Visual Intelligence功能，用户可通过摄像头识别物体并获取地理位置信息。 🤖 Siri整合ChatGPT技术，提升智能问答能力并尊重用户隐私。 🌍 苹果计划推出多语言版本的Apple Intelligence，以便更多用户享受智能服务。

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