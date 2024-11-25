网易云音乐发长文称QQ音乐抄袭：请多一点真正的创新

站长之家(ChinaZ.com) 11月25日 消息:网易云音乐今日公开发表致信给QQ音乐，呼吁对方“少一点跟随式更新，多一点真正的创新”。在这封公开信中，网易云音乐直接指出QQ音乐存在“剽窃式创新”、“借鉴式创意”和“跟随式更新”的行为，并要求QQ音乐立即停止这些行为。

网易云音乐在信中详细列举了QQ音乐涉嫌抄袭的多个案例。首先提到，网易云音乐在10月25日上线了音乐播放器DIY功能，随后在11月19日推出了首届“黑胶风格创意大赛”。然而，活动上线仅几天后，QQ音乐在11月23日的13.12.0测试版中更新了类似的播放器自定义功能，其设计和网易云音乐的播放器DIY功能极为相似。

网易云音乐强调，QQ音乐的播放器DIY功能与网易云音乐的设计几乎难以区分，均可自定义播放器背景和唱片颜色等元素。网易云音乐质疑QQ音乐的这些“小创新”是否真的符合用户需求，以及设计美观度是否需要提升。

网易云音乐还指出，QQ音乐在音乐播放界面的“剽窃式创新”已非首次。自2013年网易云音乐上线以来，其独特的黑胶播放界面一直是核心设计元素，而在2022年4月，QQ音乐推出的新版本中出现了与网易云音乐黑胶页面极度相似的黑胶播放界面。

此外，网易云音乐提到，2020年其推出的“一起听”功能成为行业最受好评的创新之一，而QQ音乐在同年年末推出了具有相似特质的“音乐房间”功能，并将其作为重点功能更新。2021年，QQ音乐更是将“音乐房间”更名为“音乐房间一起听”，并在8月直接更新为“一起听”功能，明显模仿网易云音乐的产品创意。

网易云音乐最后表示，尽管产品差异和参差是互联网的动人之处，但QQ音乐这种明目张胆、多年一日的抄袭行为令人不胜其扰。网易云音乐引用马化腾先生在腾讯年会上的话，强调最关键的是不要跟在别人身后做一样的东西。网易云音乐希望QQ音乐能够重视创新精神，避免抄袭和模仿，以真正的创新来推动行业的发展。

网易云音乐全文如下:

QQ 音乐:

连续发生的事情，让我们不得不向你呼吁:请 QQ 音乐立即停止剽窃式“创新”、借鉴式“创意”、跟随式“更新”。

10月25日，网易云音乐全面上线音乐播放器“DIY 功能”。11月19日，网易云音乐推出首届「黑胶风格创意大赛」活动，用户投稿自定义创作的黑胶播放器截图或背景图就可参赛。

活动刚上线几天，我们就收到了 QQ 音乐的热情“投稿”。11月23日，QQ 音乐13.12.0测试版，隆重更新了“播放器丰富的自定义功能”。

QQ 音乐的播放器 DIY 功能，和网易云音乐“一脉相承”，几乎难分彼此，可以自定义播放器背景、唱片颜色等元素，QQ 音乐也“贴心”地做了些“小创新”。虽然火速上线的“小创新”是否真符合用户的需要，还有待验证，设计美观度或许也有待提升;但 QQ 音乐对网易云音乐的跟随式“更新”，的确是一以贯之、十分迅速、百折不挠的。

别的不说，仅仅是在音乐播放界面，QQ 音乐对网易云音乐的剽窃式“创新”，就已经一而再、再而三。

比如，自2013年上线起，独特的黑胶播放界面就是网易云音乐的核心设计元素，在用户心中拥有极高的知名度、辨识度。2022年4月，QQ 音乐在新版本中全新推出黑胶播放界面，无论设计理念还是设计界面各项元素，都与网易云音乐黑胶页面极度相似、毫无顾忌。

再比如，2020年，网易云音乐全新上线“一起听”功能，成为当年整个行业最受好评的创新功能，QQ 音乐当年年底就跟进了同样具备“一起听”特质的“音乐房间”功能，并将其作为重点功能“更新”。

2021年2月，QQ 音乐将“音乐房间”更名为“音乐房间・一起听”，8月更是将“音乐房间”直接更新为“一起听”功能，赤裸裸地“借鉴”网易云音乐的产品创意，连功能名也要100% 模仿。

就在2024年春节，网易云音乐推出故宫系列“宫”迎好运播放器，全新设计具有新意的播放器界面;而在2024年10月，QQ 音乐又推出了一款几乎一模一样、“照虎画猫”的播放器界面。

QQ 音乐号称国民音乐平台，每次更新都鼓吹着创新、创意。但怎么我们仔细看了半夜，才从字缝里看出字来，满屏都写着两个字:“抄袭!”

产品有差异、有参差才是互联网的动人之处，正因为此，创新始终是互联网最重要的精神。可类似 QQ 音乐这样明目张胆、多年一日的剽窃式“创新”、借鉴式“创意”、跟随式“更新”，任谁都不胜其扰。正如马化腾先生在腾讯年会上所说，“最关键的是，我们不是跟在别人身后做一样东西”。

说的真好。

网易云音乐2024年11月25日

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