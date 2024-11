Ask The Post AI是华盛顿邮报推出的一款基于人工智能的产品,它允许读者就自2016年以来发布的所有报道提出问题。该产品利用生成式AI技术和对话格式,依托华盛顿邮报长期以来基于事实、深入报道的新闻传统,以新的方式取悦并通知读者。Ask The Post AI通过机器学习团队对Climate Answers工具的数据进行提炼,优化了如何检索和匹配自2016年以来新闻室发布的所有报道中与用户查询相关的相关文章。