赵明称华为Mate70是劲的对手 荣耀首先要做好自己

站长之家（ChinaZ.com）10月31日 消息:荣耀终端CEO赵明在荣耀Magic7系列发布后接受了媒体的专访。在谈及当前旗舰手机市场的竞争以及荣耀的竞争对手时，赵明指出，华为Mate70无疑是市场上所有品牌面临的最强劲对手。然而，对于荣耀而言，当前的首要任务是专注于自我发展和完善。

赵明强调，荣耀仍处于成长和发展阶段，因此讨论竞争对手还为时尚早。荣耀更应专注于做好自己的产品，赢得消费者的认可。过去几年中，荣耀一直致力于向消费者证明自己，作为一个独立发展的品牌，其研发和持续创新能力曾受到外界的质疑。

自从从华为独立出来后，荣耀继承了优秀的基因和能力，但同时也面临着能否独立发展得更好的疑问。为了回应这些疑问，荣耀在多个方面采取了更激进的策略，并致力于在创新上实现突破。

赵明提到，荣耀在硅碳负极电池技术、护眼功能以及鹰眼抓拍技术等方面都取得了领先，这些都是荣耀在激烈竞争中拿出的突破性成果，也是赢得消费者信任的关键。作为一家互联网品牌，荣耀已经从线上扩展到线下全渠道，在这个不熟悉的领域，荣耀需要通过产品和努力来证明自己，零售商和合作伙伴也需要看到荣耀的实力和努力。

赵明总结道，对于荣耀来说，成为最好的自己比什么都重要。通过不断的自我超越和创新，荣耀旨在为消费者提供更优质的产品，从而在市场中稳固自己的地位。

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