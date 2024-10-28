微信鸿蒙原生版拥有三种迁移方式：暂不支持PC迁移

站长之家（ChinaZ.com）10月28日 消息:微信为鸿蒙操作系统定制的原生版本已于10月12日登陆鸿蒙原生应用市场，并在华为应用市场的"尝鲜专区"启动了测试程序，近期已多次开放下载名额。

据博主Adak封狼居胥透露，在聊天记录迁移功能上，微信鸿蒙原生版目前支持三种主要的迁移手段:直接通过手机微信进行数据迁移、利用手机克隆功能以及通过本地升级实现自动迁移。然而，该版本暂时还不支持通过PC端进行数据迁移或将云空间备份恢复到本地。

微信的自带迁移功能能够确保手机间数据的完整传递，极少发生聊天记录的中断。由于这一过程耗时较长，建议用户选择在不使用手机的时段，比如睡前，进行数据迁移，以便迁移操作可以不受干扰地完成。

手机克隆迁移方式的速度相对较快，能在大约30分钟内传输200GB的聊天记录。但这种方法可能会导致部分聊天记录的丢失，造成数据的不连续。此外，在进行克隆操作期间，应避免使用微信分身功能，以免影响数据的恢复。

本地升级自动迁移则适用于从双框架环境过渡到单框架环境的情况。用户在单框架环境中首次安装并登录微信时，系统会提示将原先双框架中的微信数据迁移到新的框架。如果首次登录时没有出现迁移提示，可能是由于在登录前启用了微信分身或其他未知因素所致。这种情况下，建议用户采用微信自带的迁移功能，以防止因数据不连续而丢失聊天记录。

（举报）