10月30日正式发布！iQOO 13赛道版将内置6150mAh蓝海电池

站长之家（ChinaZ.com）10月28日 消息:据iQOO官微消息，iQOO13赛道版以其惊人的7.99mm超薄机身设计，成功内置了6150mAh的蓝海电池，并且支持120W超快闪充技术，同时兼容100W PPS协议。这一设计成就了iQOO13在大容量电池、超薄设计和极速充电方面的完美结合，官方宣称这打破了行业的传统限制。

iQOO13的电池技术采用了第三代硅负极材料，与前代相比电池容量提升了23%。该电池使用了行业内领先的半固态低温技术，即使在极端低温环境下也能提供出色的续航能力。

针对高清视频播放和导航等高耗电应用场景，iQOO13的蓝海电池通过采用高效的缓存架构，对SoC的内部运行机制进行了创新，实现了功耗优化的显著进步。这种创新使得设备在真实用户场景下，从过度满足需求转变为精准控制，实现了更低的功耗和更强的续航能力。

在屏幕配置上，iQOO13配备了一块6.82英寸的2K直屏，分辨率高达3168x1440。该屏幕首发搭载了京东方Q10发光器件，并采用了8T LTPO电路设计。这块屏幕是京东方与iQOO联合研发的成果，支持2592Hz的全亮度全高频调光策略，并提供了类DC调光方案。同时，它还首发了圆偏振光护眼技术，这项技术从硬件层面实现了自然光一样的护眼效果，被认为是真正的硬件护眼技术。

iQOO13将于10月30日正式发布，它不仅在电池技术上取得了突破，还在屏幕显示技术上带来了创新，为用户带来了全新的体验。

（举报）