2024年“中国互联网百强”发布，腾讯、淘天、抖音、蚂蚁、拼多多位列前五

站长之家(ChinaZ.com) 10月18日 消息:10月17日，中国互联网协会在厦门发布了《中国互联网企业综合实力指数（2024）》。蚂蚁集团位列中国互联网综合实力前五家企业，和蚂蚁集团一同进入五强的企业还有淘天集团、腾讯、抖音和拼多多。

近年来，蚂蚁集团坚持科技创新驱动，业务取得新的长足进展。去年以来，蚂蚁集团提出“AIFirst”、“支付宝双飞轮”、“加速全球化”三大战略，先后发布了智能生活助理“支小宝”、智能金融助理“蚂小财”等AI产品，推出全新支付方式“碰一下”，全面升级外国人来华支付服务，Alipay+的海外支付生态和万里汇“一个账户卖全球”的跨境收付服务也在加速成长。

蚂蚁集团跻身中国互联网企业综合实力前五，反映其主营业务稳健发展，创新业务持续突破的良好态势。

据了解，中国互联网综合实力企业评价体系由中国互联网协会提出，选取代表企业规模、盈利能力、创新能力、成长能力、风险防控能力、社会责任和企业信用等7大维度的19类核心指标，综合行业发展态势和专家意见分别设置指标权重后，加权计算生成相关研究成果。《中国互联网企业综合实力指数》是反映中国互联网企业总体发展现状和态势、在行业内具有广泛影响力和认可度的客观第三方榜单。

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