荣耀新机官宣10月25日开售 X60系列正式发布：售价1199元起

荣耀品牌在昨晚的发布会上正式推出了X60Pro手机，这款新设备以其先进的卫星通信能力和卓越的电池性能吸引了市场的广泛关注。

荣耀X60Pro的价格根据不同配置有所差异，8GB+128GB版本售价为1499元，8GB+256GB版本售价为1699元，12GB+256GB版本售价为1999元，而12GB+512GB版本，也就是支持卫星通信的版本，售价为2299元。

这款新手机在3000元以下的价格区间内，凭借其支持双向北斗卫星消息的功能（仅限512GB版本），成为市场上唯一一款支持卫星通信的手机。北斗卫星消息服务覆盖中国所有国土面积，可以直接通过卫星发送带有地理位置信息的短信，而无需依赖地面网络，卫星消息的平均发送时间仅为9.8秒。

荣耀X60Pro还搭载了6600mAh的青海湖电池，这是迄今为止手机中最大的电池，相比普通石墨负极锂离子电池提升了7.7%的电量，能够支持用户正常使用两天，实现了“两天一充”的便利性。

在防护性能方面，荣耀X60Pro采用了太极缓震架构2.0，使用了更高强度的超深度钢化玻璃，并结合四角蜂窝设计、内部空间优化和高弹态缓震材料，使得手机的抗摔能力得到了显著提升。该手机的防摔高度从X50的1.5米提高到了2米，成为行业内跌落高度最高的手机，能有效抵御各种复杂路面的跌落。

此外，荣耀X60Pro还增强了防水性能，整机360度可水洗，能够应对生活中的各种水溅、水泼和意外落水情况，实现了全身防水。

在核心配置上，荣耀X60Pro配备了6.78英寸的荣耀绿洲护眼屏，搭载了高通第一代骁龙6平台，前置800万像素摄像头，后置1亿像素主摄，并支持66W闪充。

同时发布的还有荣耀X60标准版，售价从1199元起，提供了多种存储配置和颜色选择。X60配备了6.8英寸的LCD屏幕，支持120Hz刷新率，搭载了联发科天玑7025-Ultra移动平台，前置8MP摄像头，后置108MP单摄像头，电池容量为5800mAh，并支持35W有线闪充。

荣耀X60与X60Pro一样，具备出色的抗摔性能，其升级的太极缓震架构2.0采用强度更高的超深度钢化玻璃，结合四角蜂窝设计和高弹态缓震材料，进一步提升了抗摔能力，防摔高度提升至2米，确保在日常使用中的耐用性。

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