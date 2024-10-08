三星面临人工智能服务器芯片领域困境，第三季度营业利润预计不及预期

据路透社消息，三星电子周二公布了其第三季度营业利润预计，达到9.1万亿韩元（约合67.8亿美元），同比增长274%。然而，这一数字仍低于分析师的预期，主要因为该科技巨头在人工智能服务器芯片领域面临困境。

据LSEG SmartEstimate预测，三星本季度的营业利润应为10.3万亿韩元，而实际数字未能达到这一预期。与去年同期相比，当时的营业利润为2.43万亿韩元，上一季度则为10.44万亿韩元。

三星在一份声明中解释称，其内存芯片业务的盈利出现下滑，原因是中国芯片竞争对手增加了“传统”产品的供应，同时一些移动客户调整了库存。这些因素抵消了对高带宽内存（HBM）和其他服务器用芯片的强劲需求。

作为全球最大的内存芯片、智能手机和电视制造商，三星三十年来一直保持着在全球内存芯片市场的领先地位。然而，近年来，该公司在传统芯片和先进芯片领域都面临着日益激烈的竞争。

特别是在人工智能服务器芯片市场，三星落后于竞争对手SK海力士。尽管高利润的人工智能服务器芯片正在推动芯片市场的复苏，但三星在向人工智能领头羊英伟达供应HBM芯片方面仍未能占据优势。

此外，分析师指出，三星比其竞争对手更依赖个人电脑和智能手机中使用的商品芯片，而这些芯片的需求目前仍然低迷。这一情况也对三星的业绩产生了负面影响。

受此消息影响，三星股价在公布盈利预期后下跌了0.7%。今年以来，三星股价已经累计下跌超过20%。

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