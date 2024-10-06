Redmi Note 14 Pro系列维修价格公布：换屏405元起

站长之家(ChinaZ.com) 10月6日 消息:Redmi Note14Pro++一经推出，便创下了2024年安卓手机首周销售的新纪录。

在品质和功能上，Note14Pro系列有了显著提升。其入门级价格为1399元，却提供了全面的防水功能，支持IP66、IP68、IP69防护等级，并通过了南德24小时2米水深的防水测试。

在屏幕配置上，Note14Pro配备了1.5K分辨率的护眼屏，支持120Hz的刷新率、1920Hz的DC调光技术，以及小米青山护眼技术。

性能方面，Note14Pro搭载了天玑7300-Ultra芯片，而Note14Pro+首发了第三代骁龙7s芯片，采用4nm工艺，能够流畅运行《王者荣耀》游戏的120FPS模式。

Redmi Note14Pro系列的维修成本也已公布，其中换屏费用从405元起，主板维修费用从890元起。

小米官网已经公布了这两款手机的维修备件价格，具体如下:

Redmi Note14Pro:

后置摄像头（超广角）:25元

前置摄像头:35元

后置摄像头（广角）:120元

扬声器:10元

主板（8GB128GB版）:890元

主板（8GB256GB版）:945元

主板（12GB256GB版）:1030元

主板（12GB512GB版）:1150元

听筒:15元

显示屏:405元

副板:20元

电池:89元

后置摄像头（微距）:20元

电池盖:105元

Redmi Note14Pro+:

后置摄像头（超广角）:25元

前置摄像头:35元

后置摄像头（广角）:140元

扬声器:15元

主板（12GB256GB版）:1210元

主板（12GB512GB版）:1310元

主板（16GB512GB版）:1390元

听筒:15元

显示屏:490元

副板:45元

电池:119元

后置摄像头（微距）:65元

电池盖:105元

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