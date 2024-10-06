Redmi Note 14 Pro系列维修价格公布：换屏405元起

站长之家(ChinaZ.com) 10月6日 消息:Redmi Note14Pro++一经推出，便创下了2024年安卓手机首周销售的新纪录。
在品质和功能上，Note14Pro系列有了显著提升。其入门级价格为1399元，却提供了全面的防水功能，支持IP66、IP68、IP69防护等级，并通过了南德24小时2米水深的防水测试。
在屏幕配置上，Note14Pro配备了1.5K分辨率的护眼屏，支持120Hz的刷新率、1920Hz的DC调光技术，以及小米青山护眼技术。
性能方面，Note14Pro搭载了天玑7300-Ultra芯片，而Note14Pro+首发了第三代骁龙7s芯片，采用4nm工艺，能够流畅运行《王者荣耀》游戏的120FPS模式。
Redmi Note14Pro系列的维修成本也已公布，其中换屏费用从405元起，主板维修费用从890元起。
小米官网已经公布了这两款手机的维修备件价格，具体如下:
Redmi Note14Pro:
后置摄像头（超广角）:25元
前置摄像头:35元
后置摄像头（广角）:120元
扬声器:10元
主板（8GB128GB版）:890元
主板（8GB256GB版）:945元
主板（12GB256GB版）:1030元
主板（12GB512GB版）:1150元
听筒:15元
显示屏:405元
副板:20元
电池:89元
后置摄像头（微距）:20元
电池盖:105元
Redmi Note14Pro+:
后置摄像头（超广角）:25元
前置摄像头:35元
后置摄像头（广角）:140元
扬声器:15元
主板（12GB256GB版）:1210元
主板（12GB512GB版）:1310元
主板（16GB512GB版）:1390元
听筒:15元
显示屏:490元
副板:45元
电池:119元
后置摄像头（微距）:65元
电池盖:105元
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