You.com推出API，实现LLM实时访问互联网

站长之家（ChinaZ.com）1月2日 消息:You.com本月推出一套API，旨在为Llama2和其他LLM（大型语言模型）提供实时访问互联网的能力，从而获取最新的上下文信息并增强用户提问的效果。

目前，大多数LLMs都是通过在公共网页、电子书等地方抓取的公开可用的静态数据进行训练的。尽管这足以让它们执行从写电子邮件到起草信件和文章等任务，但它们的知识受限于数据的时间范围。

You.com首席执行官兼创始人Richard Socher告诉TechCrunch:“当你询问有关最近事件的问题，比如在超级碗当天询问比分，我们的API将在网络上搜索那些比分，然后你可以将这些信息即时添加到LLM中，它随后可以使用它更准确地回答你的问题。”

已经有LlamaIndex、Anthropic和Cohere等公司将You.com的API集成到他们的模型中。

这项服务的起价为每月100美元，提供三种API:“Web搜索”、“新闻结果”和“RAG（检索增强生成）”。这使得LLMs能够在用户提问时不仅从网络上搜索相关信息，还能实时将这些信息添加到其知识库中，从而提高回答准确性。

You.com工具体验网址：https://top.aibase.com/tool/you-com

（举报）