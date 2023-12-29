2024年90%的生成式人工智能试点项目或未投产

**划重点:** 1. 📉 分析师预测，由于宏观环境不确定性，大多数当前由IT供应商运行的生成式人工智能（GenAI）试点项目可能在2024年无法投产。 2. 💼 印度IT巨头Infosys和Accenture等公司培训大量员工进行GenAI，但由于试点项目环境不确定，Infosys失去了总合同价值15亿美元的AI相关交易。 3. 💸 金融机构指出，在2024年，相对于总体技术支出，对生成式人工智能的支出将在试验阶段低迷。

站长之家(ChinaZ.com) 12月29日 消息:根据分析师的观点，由于宏观环境的不确定性，预计大多数IT供应商目前运行的生成式人工智能（GenAI）试点项目在2024年将无法投产。印度IT公司Infosys和全球IT巨头Accenture等公司已经进行了大规模的GenAI培训，但由于试点项目面临不确定性，Infosys甚至失去了一项总价值15亿美元的AI相关交易。

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Everest Group首席执行官Peter Bendor-Samuel表示:“我们预计2023年开始的90%的试点项目将在2024年无法实现投产。然而，成功的10%仍将推动大量业务。” 与此同时，印度的Tata Consultancy Services（TCS）宣布在Q2FY24财报电话会议上，已经培训了10万名GenAI准备的员工。

全球IT巨头Accenture计划将深度熟练于数据和人工智能的员工人数从4万增加到8万。然而，尽管Accenture在Q1FY24赚取了4.5亿美元（占收入的2.8%）的生成式人工智能相关销售，但分析师表示，印度IT行业在技术咨询方面的低曝光度可能使其在技术的试验阶段无法复制Accenture的领先地位。

金融机构指出，尽管相对于总体技术支出，对生成式人工智能的支出将在2024年的实验阶段较低，但预计在2024年将出现对GenAI相关支出的大幅增加。这一趋势可能在2024年的初期对技术服务收入产生缓慢的启动作用，但随着时间的推移，随着使用案例转向实际应用，这可能会带来更多机会。

根据Kotak Institutional Equities的最新报告，对生成式人工智能的支出相对于总体技术支出的比例将在试验阶段保持较低水平。因此，尽管Adobe在CY2024的指导中表示，包括生成式人工智能功能的高价软件订阅仅会有轻微提升，但预计这一领域的支出将在未来几年内逐渐增加。

然而，业内人士指出，由于客户对试点疲劳的体验，他们的兴趣正在从“GenAI能够做出贡献的领域”转向“GenAI在哪里发挥作用”。因此，虽然试验阶段可能会出现技术服务收入的缓慢启动，但随着这些用例转向实际应用，相信将会揭示出重要的商机。

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