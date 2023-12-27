专家警告，AI使得选举前的虚假信息风险将上升

**划重点:** 1. 📉 虚假叙述的防范措施减少，传播虚假信息的工具和网络变得更为强大。 2. 🔄2024总统选举前，专家警告选举相关的虚假信息可能成为更大的问题。 3. 🌐 社交媒体平台放松对AI在政治广告中的监管，AI技术被广泛使用，增加了虚假信息风险。

站长之家(ChinaZ.com) 12月27日 消息:近日，专家警告称，随着2024年总统选举临近，与选举有关的虚假信息可能会成为一个更为严重的问题。目前，防范虚假叙述的措施减少，同时传播虚假信息的工具和网络变得更为强大。

根据2023年8月的AP-NORC民意调查，仍有57%的共和党人，即多数人，相信总统乔·拜登没有合法当选，坚持认为2020年选举被篡改。与此同时，类似AI文本和图像软件等工具正逐渐走入主流，增加了虚假、修改或完全捏造信息的风险，可能误导选民。2024年将是这类工具广泛使用的第一个选举年。

华盛顿大学的人工智能专家兼名誉教授奥伦·艾茨尼表示:“我预计会出现一场虚假信息的海啸。我无法证明这一点。我希望能被证明是错误的。但是这里有所有的因素，我感到非常害怕。”

已经有至少一例，佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯的总统竞选团队已经使用AI图像在广告中分享关于前总统唐纳德·特朗普的误导性可视化。

社交媒体平台最近才出台关于政治广告中AI使用的披露和警告规定。国会和联邦选举委员会正在调查自上而下的监管选项，但与此同时，各州只能自行制定规则。

在埃隆·马斯克拥有的推特公司下，虚假信息的审查大幅减少，用户验证变得不太可靠，甚至在某些情况下，恢复了阴谋论者和极端主义者的账户。

根据Free Press于12月发布的一份报告，Meta和YouTube也将虚假信息保护降低了优先级。

特朗普一直在重复关于2020年选举被篡改的虚假说法，专家警告称，这种情况在下一次选举临近时可能会继续发生。华盛顿大学的虚假信息专家凯特·斯塔比德表示:“唐纳德·特朗普显然拥抱并煽动过去关于选举舞弊的虚假说法。我们可以预期他可能会继续利用这一点来激发他的支持者。”

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