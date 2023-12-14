抖音治理面向老年人流量收割违规行为 打击冒充名人、土味儿情话诱导等问题

站长之家(ChinaZ.com) 12月14日 消息:抖音宣布，将持续开展老年人保护相关的内容治理专项，对各类面向老年人进行“流量收割”的违规现象进行升级治理，重点打击冒充名人、土味儿情话诱导、利用老年人卖惨博流量、领收益骗互动的四大违规行为。

部分代表性案例如下:

一、冒充名人

平台在日常巡查中发现，数个仿冒名人的矩阵账号，通过发布模仿、搬运、换脸等欺骗性内容，骗取中老年用户互动和关注。另有个别账号，用类似手段，不断变换方式模仿中老年人喜爱的社会知名人士骗互动。

二、土味儿情话诱导

部分违规账号发布“大网红你好”“帅老头，我每天都看到你留言”“昨晚梦到你了”“弟弟好想你”等土味情话、无厘头夸赞的内容，迷惑部分中老年用户，误认为自己是网红，是被他人喜欢爱恋的对象，实为骗取互动、吸引关注的陷阱。

三、利用老年人卖惨博流量

有矩阵团伙，以“老人来自山区农村，孩子20岁时外出打工再也没回来，村里帮忙开通直播”“百岁老人为儿女直播，好人一生平安”等名义，打造失孤老人、百岁老人等虚假人设，利用老人卖惨博流量。

四、领收益骗互动

个别账号持续发布“发评论可以领工资”“打开某开关就能领取平台收益分成”等违规内容，迷惑中老年用户，让部分用户误以为发视频、写评论就能领工资，继而陷入骗互动陷阱或上当受骗。

抖音称，以上内容，严重违反了平台规则，平台对其进行了严厉处置。11月，平台对33.8万条冒充知名人士对中老年骗互动的内容进行了处置，永久封禁冒充名人账号超20个;下架了4497条情话骗互动类诱导内容，对163个账号进行了处罚;对利用老年人卖惨博流量的矩阵团伙共101个账号，做出了封禁处罚;对4.2万条收益误导类内容进行了隔离，保护中老年人不受干扰。

抖音倡导风清气正的社区氛围，未来将对各类面向老年人的骗互动陷阱及情感诱导行为进行持续打击，保障老年人权益，营造安全、可信赖的用网环境。

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