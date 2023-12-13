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公司减少数字广告支出，增加对生成式AI的投资

2023-12-13 15:34 · 稿源：站长之家

**划重点:**

1. 📊 数据显示，企业在2023年第三季度数字广告支出较去年同期减少8%。

2. 📈 尽管整体下降，字节跳动（TikTok所有者）广告支出年均翻倍增长，而X(前身为Twitter)广告支出季度同比增长31%。

3. 💡 由于生成式人工智能的不断增长，OpenAI在2023年第三季度的支出增长了51%，呈现出行业投资转向新趋势。

站长之家（ChinaZ.com）12月13日 消息:费用管理解决方案领域的领导者Emburse发布了关于2023年第三季度企业在线广告支出以及领先人工智能公司OpenAI支出的新信息。数据显示，与去年同期相比，企业在数字广告上的支出减少了8%。尽管整体数字广告支出下降，但Bytedance（TikTok的所有者）广告支出年均增长超过一倍。X(前身为Twitter)广告支出比第二季度增长了31%，但仍然比2022年同期下降了23%。

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Emburse的数据显示，公司通过在已建立的在线渠道上进行广告投放，同时在新的或变化的平台上进行实验，以触达不断变化的受众，保持了稳定的基础。Google和Meta一直占据数字广告支出的最大份额，但其他平台在季度对比和年度对比方面更加不稳定。X的支出在第三季度较第二季度增加，但仍然大幅下降，而字节跳动的支出（TikTok面向更年轻的Z世代和年轻千禧一代）则呈相反趋势，同比增长111%，但较第二季度下降了31%。

生成式人工智能的受欢迎程度和好处的增长导致OpenAI在2023年第二季度相对于第一季度的支出增长了168%，第三季度又增长了51%。由于生成式人工智能的增长，更多的供应商将人工智能功能添加到其现有平台，并有新的参与者进入市场。

Emburse首席体验官Johann Wrede表示:“年轻一代每年的购买力都在增强，因此为了有效地触达他们，公司需要不断更新他们的目标受众。我们的许多客户将大部分预算投放到他们认为风险或争议最小的平台上，同时尝试新的方式来触达这个重要的受众群体。”

Emburse计划继续监测该领域的支出，除了数字广告之外，还将帮助描绘财务领导和高管在预算中看到最大回报的全面图景。超过20，000家公司信任Emburse的企业卡和费用管理解决方案，代表着每年超过80亿美元的交易支出。Emburse将继续监测其客户在企业支出方面的情况，以帮助揭示这些洞察。

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