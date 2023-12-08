超过40%的零售商表示人才缺口是采用人工智能的障碍

划重点: - 📊超过40% 的零售商认为人才缺口是阻碍其采用人工智能的主要因素。 - 💼投资人才和培训可以减少将生成式人工智能集成到零售技术中所面临的障碍。 - 🌐有效的人才战略是成功采用人工智能的关键。

站长之家(ChinaZ.com) 12月8日 消息:超过40% 的零售商表示，人才缺口是阻碍其采用人工智能的主要因素。根据 PYMNTS 的调查，这些零售商认为，他们在招聘和培养拥有人工智能专业知识的员工方面遇到了困难。然而，投资人才和培训可以减少将生成式人工智能集成到零售技术中所面临的障碍。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

人工智能在零售业的应用前景广阔，可以帮助提高运营效率、改善顾客体验和增加销售额。然而，许多零售商在采用人工智能时面临人才不足的问题。这些零售商表示，他们很难找到拥有人工智能专业知识的员工，也很难培养现有员工的人工智能技能。因此，他们认为人才是采用人工智能的主要障碍之一。

为了克服这一障碍，零售商需要投资于招聘和培训人工智能专业人才。他们可以通过与大学和研究机构合作，建立人工智能研究中心，吸引和培养人工智能专业人才。此外，零售商还可以提供培训计划，帮助现有员工提升人工智能技能。

除了人才问题，零售商还需要解决与生成式人工智能集成相关的技术挑战。生成式人工智能是指可以生成新的内容、图像和声音的人工智能技术。这种技术可以用于创建个性化的推荐系统、增强虚拟购物体验和改善供应链管理。然而，生成式人工智能的集成需要大量的计算资源和算法知识。因此，零售商需要投资于高性能计算和人工智能算法研究，以支持生成式人工智能的集成。

缺口人才是采用人工智能的主要障碍之一，超过40% 的零售商表示面临人才不足的问题。然而，通过投资人才和培训，零售商可以减少将生成式人工智能集。

（举报）