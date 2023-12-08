首页 > 业界 > 关键词  > AI最新资讯  > 正文

超过40%的零售商表示人才缺口是采用人工智能的障碍

2023-12-08 17:58 · 稿源：站长之家

划重点:

- 📊超过40% 的零售商认为人才缺口是阻碍其采用人工智能的主要因素。

- 💼投资人才和培训可以减少将生成式人工智能集成到零售技术中所面临的障碍。

- 🌐有效的人才战略是成功采用人工智能的关键。

站长之家(ChinaZ.com) 12月8日 消息:超过40% 的零售商表示，人才缺口是阻碍其采用人工智能的主要因素。根据 PYMNTS 的调查，这些零售商认为，他们在招聘和培养拥有人工智能专业知识的员工方面遇到了困难。然而，投资人才和培训可以减少将生成式人工智能集成到零售技术中所面临的障碍。

人工智能 人机交互

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

人工智能在零售业的应用前景广阔，可以帮助提高运营效率、改善顾客体验和增加销售额。然而，许多零售商在采用人工智能时面临人才不足的问题。这些零售商表示，他们很难找到拥有人工智能专业知识的员工，也很难培养现有员工的人工智能技能。因此，他们认为人才是采用人工智能的主要障碍之一。

为了克服这一障碍，零售商需要投资于招聘和培训人工智能专业人才。他们可以通过与大学和研究机构合作，建立人工智能研究中心，吸引和培养人工智能专业人才。此外，零售商还可以提供培训计划，帮助现有员工提升人工智能技能。

除了人才问题，零售商还需要解决与生成式人工智能集成相关的技术挑战。生成式人工智能是指可以生成新的内容、图像和声音的人工智能技术。这种技术可以用于创建个性化的推荐系统、增强虚拟购物体验和改善供应链管理。然而，生成式人工智能的集成需要大量的计算资源和算法知识。因此，零售商需要投资于高性能计算和人工智能算法研究，以支持生成式人工智能的集成。

缺口人才是采用人工智能的主要障碍之一，超过40% 的零售商表示面临人才不足的问题。然而，通过投资人才和培训，零售商可以减少将生成式人工智能集。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • Deftship:DeftShip：成功的渐进式运输解决方案

    DeftShip是一种定制的云端物流解决方案，旨在为客户节省时间、精力和金钱，同时建设他们的业务。使用DeftShip轻松处理您的运输需求。免费开始获得最佳的运输费率。

    运输 物流 DeftShip

  • FeedLens:AI 助力的应用评论管理

    FeedLens 是一款 AI 助力的应用评论管理软件，帮助客户优化应用评论的处理和回复。它可以提取和总结用户的评论，并自动进行相关的回复。通过使用 FeedLens，您可以轻松了解用户需求、与用户进行沟通，并跟踪竞争对手的用户体验。FeedLens 还提供与其他工具的集成，如 Freshdesk 和 Slack，以提高工作效率。它有多个不同的定价计划可供选择，适合独立开发者、快速发展的公司和大型企业。

    AI 助力 应用评论 用户反馈

  • NSFWGirlfriend:18+ AI NSFW女友聊天机器人

    NSFWGirlfriend是一款18+的AI NSFW女友聊天机器人。它拥有独特的大型语言模型，能够以高度逼真和响应性的方式模拟与成人相关的对话。平台提供多种交互方式，包括文本、语音、图片和视频，提供丰富沉浸式的体验。拥有超过1,000个具有独特特征和个性的角色，让用户可以选择与自己品味相符的虚拟伴侣。

    成人 虚拟女友 聊天机器人

  • HitPaw Voice Changer:实时AI语音变声器

    HitPaw Voice Changer是一款智能辅助工具，可以在任何场景中智能辅助您变成任何声音。它是实现实时变声的最佳语音变声器。

    语音变声 AI语音变声 最佳语音变声器

  • Sizzlepop.ai:AI T恤生成器

    SizzlePop.AI是一款AI T恤生成器，可快速轻松地创建独特个性化的T恤。它使用AI技术将您的文本转化为图像设计，支持自定义颜色和样式选择。您可以将设计直接打印在T恤上，还可选择其他产品形态如印刷品、马克杯、手机壳和贴纸。SizzlePop.AI有多种定价方案可供选择，支持按月或按年付费，还有特别优惠活动。

    AI T恤 个性化设计

  • Hubble.cx:简化反馈管理，提升用户体验

    Hubble是一款简化反馈管理的产品，通过分析用户反馈，识别问题并改进产品，提升用户体验。它可以帮助零售电商优化在线商店，提高转化率；支持用户中心的产品开发，不断改进软件的可用性；提升医疗患者体验，分析反馈并改进服务；优化电信服务质量，提升客户满意度。

    反馈管理 用户体验 零售电商

  • Depth:个性化AI驱动的日记提醒

    Depth是一个个性化AI驱动的日记应用，通过智能算法为您提供个性化的日记提示，帮助您更好地理解和处理自己的情感。该应用具有简洁易用的界面，提供丰富的功能，包括情绪分析、目标追踪和情感导航等。无论是用于个人成长、情绪管理还是自我探索，Depth都能为您提供有价值的帮助。

    个性化 日记 情绪管理

  • FigGPT:在Figma中使用AI写作

    FigGPT是一个小型插件，将ChatGPT与Figma连接起来，帮助您撰写和编辑文案。它具有快速操作、自定义操作、多语言输出、全局提示后缀、自动填充样本数据、批量编辑等功能。您可以轻松更改文本的样式、长度和格式，并可以自定义您自己的快速操作和提示。适用于设计师、写作人员等需要在Figma中进行文案编辑的人群。该插件提供免费版本和付费版本，具体定价请访问官方网站。

    AI写作 Figma插件 文案编辑

  • Imaginary Programming:编程的想象力 - 快如思维

    Imaginary Programming利用大型语言模型的强大能力，帮助您构建应用程序和网站。使用Imaginary Programming，您只需在TypeScript中定义一个函数原型，无需实现，Imaginary Programming就会利用GPT引擎完成其余工作。

    人工智能 开发工具 TypeScript

  • Seabiscuit Business GPTs:AI工具，助力创业者打造商业传奇

    Seabiscuit是一款AI工具，旨在帮助有志于创业的人们减少不确定性，增加执行信心。它提供必要的洞察和策略，将创意转化为蓬勃发展的企业。通过Seabiscuit，您可以快速获得世界一流的商业框架，节省时间和金钱，做出更明智的决策，使您的企业在起步阶段就能够占据市场优势。

    创业 商业工具 人工智能

  • Global Career:首个为猎头和求职者打造的职业发展平台

    Global Career AI是一个为猎头和求职者提供职业支持服务的平台。猎头可以在平台上提供应聘指导、简历润色、职业发展建议等服务。求职者可以获得专业的职业发展指导,优化求职路径。

    求职 招聘 HR

  • photoeditor:免费 AI 照片编辑器，快速删除照片中的物体、文字和人物

    photoeditor是一款强大的 AI 图像编辑工具，可以快速轻松地删除照片中的不需要的物体、人物、文字或水印。它通过人工智能技术提供卓越的编辑效果，可用于个人、创意机构、房地产、电子商务、摄影等领域。该工具免费且易于使用。

    照片编辑 AI 技术 图像处理

  • AI Face Swapper:在线AI人脸互换,享受换脸的乐趣

    AnimeGenius的AI换脸工具可以为任何人提供实时、逼真的在线换脸服务。上传您选择的图片,然后上传想要替换的脸部图片,点击生成即可享受真实有趣的换脸效果。

    换脸 图像处理 娱乐

  • Puppy AI:为您的宠物生成AI图片

    Puppy AI是一个为用户宠物生成AI图片的在线服务。用户只需上传宠物的10到20张照片,系统就可以通过AI算法生成8张高质量的宠物AI图片。图片风格鲜明,主打趣味性。定价公道,一次付费永久拥有。

    宠物 AI 图片生成

  • VikingPic:上传您的面部照片，通过电子邮件在5分钟内收到AI生成的维京人照片

    VikingPic是一个在线服务，允许用户上传他们的面部照片，并通过AI生成成为维京人的照片。它提供8张在5分钟内生成并发送到您的电子邮件中的维京人照片，价格为$2.99。该服务保证上传的照片仅用于图像生成过程，并在此后删除。VikingPic适用于喜欢维京文化的个人、用于给朋友和家人送礼以及用于社交媒体内容创作。

    图像处理 AI生成 维京人

  • Echonotes:语音转文字,AI智能笔记

    Echonotes是一个语音转文字的在线笔记工具。它可以实时地将您的语音转换成结构清晰的文字笔记,辅以AI技术实现智能化协助。这样可以极大地优化笔记整理的Workflow,提高工作效率。

    语音转文字 AI辅助 笔记整理

  • themebutler:一键生成定制图标

    themebutler能够快速生成定制图标，节省大量设计时间。它适用于网站、应用等各种场景，提供多种样式、颜色和细节定制选项。themebutler界面友好，操作简单快捷。

    图标 设计 定制

  • AI Adventure:AI驱动的交互式故事讲述平台

    AI Adventure是一个基于AI的交互式故事讲述平台。用户可以通过强大的编辑器创造自己的文字冒险,也可以体验别人设计的任务和传奇故事。平台采用开源模式,支持用户自定义和扩展。

    AI 娱乐 创意

  • ZeroStep:简化和增强 Playwright 测试的 AI 助手

    ZeroStep 是一个基于人工智能的测试工具，通过集成 GPT3.5 和 GPT4 技术，使 Playwright 测试更简单和更具适应性。它使用自然语言指令来脚本复杂的交互和断言，减少对选择器的依赖，使测试更具弹性。ZeroStep 可以直接集成到 Playwright 中，无需改变开发流程。

    自动化测试 人工智能 端到端测试

  • Xound.io:AI声音增强系统,提升YouTuber内容创作者视频声音质量

    Xound是一个人工智能驱动的声音增强系统。它可以自动清理背景噪音,校正音高,提高音频质量,为YouTube和TikTok创作者提供专业水准的音频。该系统使用先进的机器学习算法,可以本地处理音频文件,确保数据隐私安全。主要功能包括降噪、音高校正、音频增强等。适用于创作者、播客主持人、YouTuber等提升内容声音质量,以吸引更多观众。

    音频处理 降噪 声音增强

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM