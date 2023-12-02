Voicemod 推出新功能，允许用户创建和分享自定义 AI 语音

站长之家(ChinaZ.com) 12 月 2 日消息：Voicemod 是一款实时 AI 语音变换应用，现在允许任何人根据一系列预设的基础声音来创造他们想要的任何类型的声音。

去年首次推出的 Voicemod 应用原本是一个有趣的程序，它允许用户使用基于一系列预设的 AI 来调整他们的声音，例如使用「Morgan」预设声音听起来像职业解说者 Morgan Freeman，或使用「Mr. X」预设声音听起来像众所周知的 Twitter 所有者。这可以让用户在语音聊天中用像《2001 太空漫游》中的 Hal 9000 一样的声音向朋友和陌生人发誓。

现在的「Voicelab」功能允许用户生成他们自己的 AI 语音。用户还可以编辑这些语音，增加混响、失真、延迟或任何其他效果，使他们的声音听起来像机器人或外星人。然而，最重要的设置是「Persona」选项卡，它直接使用 AI 将你的声音转换成不同的人，有性别、年龄和音调的选项卡。有一些预设的人物形象可供选择，适合男性、女性和中性的声音。

用户可以通过「社区声音」标签上传这些声音，以供 Voicemod 社区更广泛地访问。应用制作者更愿意将社区创建的声音视为对现有角色的一种致敬。在宣布新功能的视频中，公司分享了用户如何使用该技术让他们的声音听起来像《守望先锋 2》中的角色 Zenyatta 或 Road Hog。

公司表示，每个人物形象都是基于声音演员的数据或现有的 Voicemod 数据（这些数据也是由付费的配音工作者制作的）。目前没有语音克隆的选项，所以用户需要调整滑块和标签，尝试得到他们想要的声音效果。当然，有很多人试图制作自己的 Darth Vader（电影《星球大战》里的一名虚构人物），取得了不同程度的成功，但 Voicemod 表示这一功能「提供几乎无限的变化」，所以用户不可避免地会上传他们最好的拜登或特朗普印象，即使他们受到手头工具的限制。

新更新意味着每个人都可以快速、轻松地使用可能让他们实时伪造他人声音的工具。Voicemod 的服务条款指出，用户对他们创建和上传的内容「完全负责」，该公司愿意避免任何非法使用。如果用户在商店页面发现他们认为是滥用的内容，他们可以举报。该公司还声称尊重下架通知。

Voicemod 在用户可以创建的声音方面更具限制性；在这方面，它不太可能像其他 AI 程序那样容易被滥用。ElevenLabs 的 AI 语音克隆应用此前因用户成功地伪造名人和配音演员说一些相当恶劣的话而陷入争议。该应用现在试图验证用户只上传他们自己的声音而非其他公众人物或他们可能认识的人。

尽管如此，随着 AI 语音克隆技术的出现，人们越来越感觉到在线上或通过电话看到或听到的任何东西都可能是伪造的。

该应用此前增加了一个音效板，用于用呜呜祖拉或气笛轰炸在线朋友，并增加了「社区声音」，供用户上传自己的声音。该公司还通过官方渠道获得了更多音效板声音的访问权限，例如与华纳兄弟探索公司合作，添加了《瑞克和莫蒂》中角色的声音。

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