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消息人士:尽管领导层发生分歧，OpenAI 的收购要约仍将在1月进行

2023-12-01 17:50 · 稿源：站长之家

划重点:

  • 💡 OpenAI 的 收购要约 仍然按计划进行，将为员工提供流动性，估值约为860亿美元。

  • 💡 这一轮融资由 Josh Kushner 的 Thrive Capital 领导，但 Sam Altman 的返回解除了之前的不确定性。

  • 💡 收购的期限已延长至1月5日，OpenAI 宣布了 Altman 和 Brockman 的回归以及新的董事会成员。 <

站长之家（ChinaZ.com）12月1日 消息:两位知情人士向 CNBC 透露，尽管领导层发生了混乱，董事会也发生了洗牌，但 OpenAI 的收购要约仍将继续进行，该收购将允许员工向外部投资者出售这家初创公司的股票。

这次收购要约将使OpenAI的估值达到860亿美元，并给员工提供了参与的机会。员工将在一月五日之前决定是否参与此次要约。这次要约收购由Josh Kushner的Thrive Capital牵头，估值约为860亿美元，是十月份报道的估值的三倍。

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图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

据知情人士透露，此次要约收购对 OpenAI 的估值与10月份报道的水平相同，约为860亿美元，由乔什·库什纳 （Josh Kushner） 的 Thrive Capital 牵头。

山姆·奥尔特曼 （Sam Altman） 于11月初暂时被罢免，这使得本轮融资和此前报道的估值受到影响，但他的回归为要约收购的进行扫清了道路。

要约收购不涉及发行新股。相反，Thrive 和其他参与的投资者将购买主要属于员工的现有股份，为他们提供流动性。这轮860亿美元的融资是 OpenAI4月份融资的三倍，当时该公司的估值约为280亿美元。

另一位知情人士透露，该轮融资已延长至1月5日。红杉资本拒绝就是否参与即将举行的招标发表评论。一位知情人士表示，Founders Fund 也不会参与此次要约收购。Thrive 的发言人拒绝发表评论，只是表示仍然“致力于”OpenAI。

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