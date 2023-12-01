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谷歌致力于负责任的人工智能，采取行动打击深度造假

2023-12-01 16:47 · 稿源：站长之家

划重点:

🔍 谷歌将参与全球人工智能合作伙伴关系（GPAI）峰会，承诺使机器学习和人工智能更加有益于用户。

🔍 谷歌将采取措施应对合成媒体，包括在搜索和 YouTube 上标明经过改编或合成的内容。

🔍 谷歌已投资100万美元在印度理工学院马德拉斯分校建立了一个多学科的负责任人工智能中心。

站长之家(ChinaZ.com) 12月1日 消息:谷歌在一篇博文中表示，作为将机器学习和人工智能（AI）变得更加有益于用户的承诺，将参与即将举行的全球人工智能合作伙伴关系(GPAI)峰会。谷歌表示，在过去的二十多年中，它一直在利用机器学习和人工智能来提升产品，特别关注语言翻译、洪水预测和印度农业生产力。

PaLM，谷歌，人工智能，AI

谷歌强调了负责任的人工智能发展的必要性，以应对挑战和风险，特别是合成媒体或 “深度伪造技术”。该博文称:“尽管这项技术有着有用的应用，例如为那些受到语言或阅读障碍影响的人提供新的可能性，或为全球艺术家和电影制片厂商提供新的创作领域，但当它被用于虚假信息宣传和其他恶意目的时，就引发了关注，尤其是通过深度伪造技术。”

为了应对合成媒体的问题，谷歌正在实施各种措施。在谷歌搜索中，用户现在可以通过 “关于此结果” 功能查看有关生成 AI 结果的信息。此外，YouTube 将要求创作者披露经过改编或合成的内容，包括使用人工智能工具创建的内容。该平台将在描述面板和视频播放器中标注此类内容，以通知观众。

谷歌还声称正在积极开发用于检测合成音频的工具，已经在训练一个能够在其 AudioLM 模型中以近乎99% 的准确率检测合成音频的分类器方面取得了进展。

为了应对人工智能的滥用，谷歌建立了保护措施和安全机制，包括禁止发布有害、不适当、误导或非法内容的新人工智能版本的政策。这些政策适用于谷歌各种产品和服务中由生成 AI 创建的内容。

该公司还与政策制定者合作并进行了投资研究。博文中还提到:“我们已经向印度理工学院马德拉斯分校投资了100万美元，建立了一个多学科的负责任人工智能中心，这将促进各方的合作努力，包括研究人员、领域专家、开发人员、社区成员、政策制定者等，以正确使用人工智能并将其本土化到印度的背景中。”

谷歌采用多方参与的方法，旨在确保人工智能的变革潜力对社会有益，同时降低风险。该公司的承诺与行业努力相一致，以负责任地平衡不确定性并发挥人工智能创新的益处。

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