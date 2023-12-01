零跑汽车公布八周年岁末限时钜惠：最高现金优惠1.7万元

站长之家（ChinaZ.com）12月1日 消息:零跑汽车最近推出了八周年岁末限时钜惠活动，为消费者提供了丰富的优惠政策。

从2023年12月1日至2023年12月31日期间，通过官方渠道购买零跑汽车并完成交付的用户，可以获得5000-17000元的现金优惠。此外，部分车型还可以获得最高5000元/辆的选装基金。

具体来说，2023款零跑C11纯电以及C11增程版车型可以享受现金优惠5000元以及最高5000元选装基金。

而2023款C01纯电以及C01增程版车型，除717智享版外也同样可以享受现金优惠5000元以及最高5000元选装基金，预定717智享版则可以享受现金优惠1.7万元。

此外，零跑还为购买2023款C01纯电以及C01增程版车型和2023款零跑C11纯电以及C11增程版车型的用户提供最高8000元/辆的金融贴息，以及7千瓦充电桩和30米内基础安装服务。纯电版车型可获得1年车机娱乐流量（4G/月），增程版则可以获赠2年车机娱乐流量。

零跑T03的用户则可以获得至高1万元现金优惠，同时还可获得最高3000元/辆的金融贴息、950元/辆的交强险优惠券、1年车机娱乐流量（1G/月）。虽然预定零跑T03还将赠送充电桩，但不包含安装服务。

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