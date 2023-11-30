英伟达首席执行官黄仁勋：通用人工智能（AGI）将在五年内实现

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 30 日消息:Nvidia（英伟达，推动人工智能革命的公司之一）的首席执行官黄仁勋预测，我们可能会在未来五年内看到通用人工智能（AGI）。

在 2023 年《纽约时报》DealBook 峰会上，主持人 Andrew Ross Sorkin 问黄仁勋是否期望在未来 10 年内看到 AGI。

黄仁勋回答说：「这取决于你如何定义它，我认为答案是肯定的。」

在峰会上，黄仁勋将 AGI 定义为一款软件或计算机，能够完成反映基本智能的测试，与正常人类的智能「相当有竞争力」。

他说：「我会说在接下来的五年内，你显然会看到能够完成这些测试的 AI。」

虽然黄仁勋没有具体说明他认为 AGI 会是什么样子，但 Sorkin 问他是否指的是可以设计 Nvidia 当前制造的芯片的 AI，黄仁勋表示同意。

Sorkin 随后问道，指的是 Nvidia 芯片的开发，「你们还需要拥有设计它们的同样员工吗？」

黄仁勋表示：「事实上，没有 AI，我们今天的任何芯片设计都是不可能的。」

他特别指出，他说 Nvidia 今天正在运送的 H-100 芯片是在多个 AI 的帮助下设计的。

他在讨论 AI 潜力时总结道：「没有 AI，软件不能被编写，芯片不能被设计，没有什么是可能的。」

尽管黄仁勋说 AI 的发展速度超出了他的预期，但他表示这项技术尚未表现出可以展示或超越复杂人类智能的迹象。

他说：「毫无疑问，进步的速度很快。但还有很多事情我们还做不到。」

他说：「人类非常擅长的这种多步骤推理，人工智能还做不到。」

黄仁勋关于 AGI 的看法出现之际，一些商业领袖对他们个人认为的 AGI 发出了警报。

OpenAI 联合创始人 Ilya Sutskever 表示，AI 最先进的形式将产生新问题，例如假新闻和网络攻击的激增、自动化 AI 武器，甚至「无限稳定的独裁政权」。

在 50 多家 AI 公司投资的 Ian Hogarth 表示，未来「类似神的 AI」如果不对这项技术的快速发展进行监管，将导致「人类的过时或毁灭」。

黄仁勋并不是唯一认为 AGI 将在不久的将来实现的技术领袖。

2 月份，前 Meta 高管 John Carmack 表示，AGI 将在 2030 年代实现，并价值数万亿美元。

几个月后，谷歌 AI 部门 DeepMind 的首席执行官兼联合创始人 Demis Hassabis 预测，在接下来的几年内，将出现与人脑一样强大的 AI。

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