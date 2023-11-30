红米Redmi K70系列手机发布 售价1999 元起

站长之家（ChinaZ.com）11月30日 消息:昨日晚间，Redmi红米正式发布了K70系列新机，该系列包括 Redmi K70Pro 和 K70标准版两款骁龙处理器手机，都搭载了强悍的硬件配置和全新的小米澎湃 OS 操作系统。

Redmi K70Pro 采用了第三代骁龙8移动平台，性能强劲。相较于上一代平台，其 CPU 性能提升了35%，能效提升了40%;GPU 图形渲染性能提升了25%，能效提升了45%。Redmi K70标准版则搭载了第二代骁龙8移动平台，性能同样出色。

屏幕方面，RedmiK70Pro和K70均搭载相同规格的第二代高端2K直屏，在亮度、色彩、触控、护眼四大维度进行了全面升级。Redmi K70Pro的屏幕尺寸为6.67英寸，分辨率达3200*1440，PPI高达526，峰值亮度可达4000nit，还支持3840Hz的高频PWM调光和全场景AI调光策略，可精准呈现色彩的同时，也能时刻守护用户的用眼健康。

在影像方面，Redmi K70标准版后置50MP 主摄（光影猎人800，1/1.55"，OIS）+8MP 超广角+2MP 微距三摄。前置16MP摄像头。而Redmi K70Pro首发光影猎人800主摄+12MP 超广角+50MP 光影猎人400人像长焦，前置16MP摄像头。

续航方面，5000mAh 电池 +120W 快充，自研快充芯片澎湃 P2+ 自研电源管理芯片澎湃 G1。

售价方面，Redmi K70标准版的售价从2499元起，而 K70Pro 的售价从3299元起。这两款手机已经开始预售，将于12月1日正式开售。

此外，红米还发布了Redmi K70E手机，售价1999元起。

该手机配备了联发科天玑8300-Ultra 处理器。内置了5500mAh的大电池，同时支持90W的快速充电。

在显示方面，Redmi K70E配备了一块第二代1.5K直屏，支持120Hz的高刷新率，最高1920Hz的PWM调光，以及峰值亮度1800尼特。手机后置64MP主摄（豪威OV64B，OIS）8MP超广角(豪威OV08D10)2MP微距(思特威SC202PCS)的三摄组合，前置16MP(豪威OV16A1Q)镜头。

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