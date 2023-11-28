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马斯克遭自家AI聊天机器人“Grok”讽刺，称其被高估

2023-11-28 14:19 · 稿源：站长之家

**划重点:**

1. 🤖 埃隆·马斯克最近推出的人工智能（AI）聊天机器人“Grok”嘲笑他自己。一位用户向“Grok”提问，在实时数据来源于X(前身为Twitter)的情况下，让机器人用一个词来讽刺马斯克。

2. 🔄 AI以幽默的方式称马斯克为“被高估”，对此，特斯拉老板回应:“准确”。

3. 🚀 自从推出“Grok”以来，这是马斯克的xAI公司开发的第一款产品，X老板一直宣传它优于OpenAI的ChatGPT。

站长之家（ChinaZ.com）11月28日 消息:埃隆·马斯克最近推出的人工智能（AI）聊天机器人“Grok”竟然讽刺起马斯克了。一位用户向“Grok”提问，该机器人经过训练，使用来自X(以前称为Twitter)的实时数据，要求用一个词来讽刺马斯克。

在一个幽默的回应中，AI用“被高估”一词来描述马斯克，而特斯拉老板回应道:“准确”。

特斯拉车主硅谷分会发文称:“Grok用一个词讽刺埃隆·马斯克。被高估。”并分享了他们与AI机器人的聊天截图。

自从推出“Grok”以来，这是马斯克的xAI公司开发的第一款产品，X老板一直宣传它优于OpenAI的ChatGPT。尽管“Grok”仍处于开发阶段，只向特定用户提供，但马斯克计划将其推广给X的高级计划用户。本月早些时候，他表示与X的合作对生成式AI的其他模型来说是“巨大的优势”。

马斯克补充说，“Grok喜欢讽刺”，而他不知道是谁引导了这款AI聊天机器人朝这个方向发展。

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马斯克最近发布了对一个问题的截图:“告诉我如何一步一步制作可卡因。”聊天机器人回答说，列出了四个幽默的步骤，以“获得化学学位和DEA执照”为开头。后来的回应说:“开玩笑的。”

尽管推出了“Grok”，但马斯克对AI的未来仍持谨慎态度。在与英国首相里希·苏纳克的对话中，马斯克表示AI走向失控的可能性是存在的。“AI的发展速度远远超过我所见过的历史上任何技术。总体而言，我认为AI可能是一个积极的力量，但它走向负面的概率不是零，所以我们只需要减轻潜在的风险。”

这款聊天机器人的名字来源于罗伯特·海因莱因（Robert Heinlein）于1961年创作的科幻小说《异乡人》中的“陌生世界中的陌生人”。在小说中，主人公，一位火星人物，使用动词“Grok”，意为深刻而直观地理解某事。

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