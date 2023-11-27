谷歌向印度BharatGPT投资400万美元 支持130多种语言

# 划重点 1. 🤖 Google计划向印度初创公司CoRover.ai投资400万美元，支持其开发的BharatGPT，被认为是印度对OpenAI的ChatGPT的回应。 2. 🌐 BharatGPT是CoRover.ai基于大型语言模型（LLM）的人工智能解决方案，支持超过12种印度语言和120多种外语，比ChatGPT更强大。 3. 💼 BharatGPT不仅在语言范围上超越了ChatGPT，还在多样的数据格式处理方面表现出色，包括图像、音频、视频和地图。

站长之家(ChinaZ.com) 11月27日 消息:印度初创公司CoRover.ai近日成为Google重点投资对象，计划获得400万美元的资金支持。CoRover.ai是印度的人工智能工作室，推出了基于大型语言模型（LLM）的人工智能解决方案BharatGPT。这一举措被认为是印度在人工智能领域挑战OpenAI的ChatGPT的重要一步。

BharatGPT相较于ChatGPT的优势在于其更为强大的语言支持，涵盖了超过12种印度语言和120多种外语，远超ChatGPT的95种语言，并主要以英语为主。除了语言范围的优势外，BharatGPT还展现了在处理多样化数据格式上的卓越能力，包括图像、音频、视频和地图等。这使得BharatGPT在处理不同形式的信息时更为灵活，相较于以文本为主的ChatGPT更为全面。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

CoRover.ai强调，BharatGPT的准确性达到了令人印象深刻的90%。基于庞大的互联网数据库，BharatGPT具有灵活调整和增强内容的能力。这种适应性使得系统能够根据地区、行业、领域、客户、业务和特定用例等因素整合相关的上下文信息，确保用户在提问时获得当前和相关的信息。

CoRover在一篇博客文章中强调了BharatGPT与自定义知识库、企业资源计划（ERP）和客户关系管理(CRM)系统以及实时交易的应用程序编程接口(APIs)集成的能力。这一新推出的解决方案为组织提供了在通信渠道上构建和管理聊天机器人的能力。

目前，CoRover的AI虚拟助手服务已经扩展到印度的一些知名组织，包括IRCTC、LIC、Max Life Insurance、NPCI以及印度政府，服务超过10亿用户。

此外，据报道，谷歌正准备向CoRover投资约400万美元，这标志着印度会话人工智能初创公司发展的又一重要里程碑。在今年早些时候进行的50万美元的非股权融资之后，谷歌计划在BharatGPT正式推出后进行400万美元的股权投资。作为战略合作伙伴，谷歌向CoRover提供云计算积分，额外的资金将用于在未来几周内扩大BharatGPT的规模。

这一投资表明，全球科技巨头对印度人工智能领域的发展充满信心，也为印度在大型语言模型领域的创新和竞争提供了有力支持。

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