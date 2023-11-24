报告：全球基因组学人工智能市场将在2030年超过197.2亿美元

**划重点:** 1. 💹 全球基因组学人工智能市场规模2023年达115亿美元，预计将在2030年达到197.2亿美元，年复合增长率为50.1%。 2. 🌐 基因组数据激增推动人工智能在基因学中的应用，加速药物发现和诊断过程，降低成本。 3. 🚀 医疗专业人士和公众对人工智能在基因组学中的潜在好处认知提高，推动市场需求增长。

站长之家(ChinaZ.com) 11月24日 消息:根据《Coherent Market Insights》的最新报告，2023年全球基因组学人工智能市场规模达到了115亿美元，预计在2030年将超过197.2亿美元，年复合增长率高达50.1%。这一强劲的增长趋势得益于不断增长的生物医学和基因组数据集，人工智能解决方案的日益普及，以及在药物发现和诊断中减少回转时间的日益关注。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

全球基因组数据的不断增长需要先进的分析方法，而人工智能在快速准确解读复杂基因信息方面发挥了关键作用。人工智能还加速了药物发现，能够识别潜在目标、预测药物反应，并简化开发流程，从而降低时间和成本。医疗专业人士和公众对基因组学中人工智能的好处日益认识增加，推动了对基因组学中人工智能技术的接受和需求。

市场关键观点:

- *规模与增长:* 全球基因组学人工智能市场预计在2030年将超过197.2亿美元，年复合增长率达50.1%。这一增长归因于精准医学的进展、医疗专业人士的增加认知和教育，以及人工智能公司与基因研究机构之间的合作。

- *交付模式:* 在预测期内，基于本地的交付模式有望在全球基因组学人工智能市场中占据主导地位，因为这些解决方案提供了根据特定研究需求定制和扩展人工智能应用的灵活性。

- *功能:* 在功能方面，基因组测序预计将在全球基因组学人工智能市场中占据主导地位，因为人工智能在基因组学中的整合能够快速、更准确地解读基因信息，有助于疾病诊断和治疗的个性化。

- *应用:* 在应用方面，转化性精准医学领域有望在全球市场中占主导地位，因为转化性精准医学有助于增强对大量基因组数据集的分析，实现更准确的疾病识别和个性化治疗策略。

- *终端用户:* 制药和生物技术公司预计将在全球市场中占据主导地位，因为制药公司正在利用人工智能分析大量基因组数据，加速药物发现和开发过程。

- *地区:* 在地区方面，由于人类基因组计划的不断推进以及美国进行多项新的有针对性疾病的患者基因测序计划，北美有望在预测期内引领市场。

-2022年12月，英特尔实验室与宾夕法尼亚大学佩尔曼医学院合作，利用分布式机器学习和人工智能技术进行协作研究，以协助国际卫生和研究机构识别恶性脑瘤。

-2021年3月，日立与SPOHiA GENETICS签署了合作协议，该合作帮助制药公司和医疗从业者获取实际、临床和遗传学见解，进一步全球普及基于数据的精准医学，造福患者。

以上为全球基因组学人工智能市场的重要动态和发展，预示着在未来几年内该市场将保持强劲增长。

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