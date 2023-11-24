腾讯云发布全新一代云服务器SA5 性能提升120%

站长之家（ChinaZ.com）11月24日 消息:腾讯云发布了全新一代的云服务器 SA5，搭载了 AMD EPYC 处理器，实测显示整机性能相比上一代提升了120%，性价比较业内通用方案提升超过30%。
SA5在核心密度、访存延时、虚拟化损耗、存储和网络性能等方面都具备了超强的性能。SA5的最大实例规格高达512vCPU，访存延时缩减约50%，虚拟化损耗降到0。
同时，SA5具备超强的存储和网络性能，支持高等级的安全服务，可以适配云原生、高性能数据库、深度运算等场景。
（举报）
站长之家（ChinaZ.com）11月24日 消息:腾讯云发布了全新一代的云服务器 SA5，搭载了 AMD EPYC 处理器，实测显示整机性能相比上一代提升了120%，性价比较业内通用方案提升超过30%。
SA5在核心密度、访存延时、虚拟化损耗、存储和网络性能等方面都具备了超强的性能。SA5的最大实例规格高达512vCPU，访存延时缩减约50%，虚拟化损耗降到0。
同时，SA5具备超强的存储和网络性能，支持高等级的安全服务，可以适配云原生、高性能数据库、深度运算等场景。
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基础设施的硬实力，愈发成为云厂商的核心竞争力。11月24日，腾讯云发布了全新一代星星海服务器。在安全方面，结合腾讯云以往自有业务的大规模数据运营经验，腾讯云云服务器实例SA5支持密钥管理、防篡改、信任链、数据加密等全方位安全防护，确保客户的业务安全、数据安全、基础设施安全。
在2023云栖大会上，阿里云CTO周靖人表示，面向智能时代，阿里云将通过从底层算力到AI平台再到模型服务的全栈技术创新，升级云计算体系，打造一朵AI时代最开放的云。周靖人公布了云计算基础能力的最新进展，升级了人工智能平台，并发布千亿级参数规模的大模型通义千问2.0，在10个权威测评中全面超越GPT-3.5和Llama2，加速追赶GPT-4。清华大学、北京大学、浙江大学、上海交通大学、中国科学技术大学、华南理工大学等高校已首批达成合作。
快科技11月15日消息，格力研发了全新一代顶置一体式电动驻车专用空调。该产品适用于半挂牵引车、全挂牵引车。车辆熄火后，由车载蓄电池直接供电，为驾驶室提供冷气。它还具备低电压防护，无需担心车辆启动问题。据调查，长途卡车司机在一年中80%的时间都行驶在路上，47.4%的司机会选择在车里过夜，对不少司机而言车就是他们第二个家。而使用原车空调不仅油耗不菲�
阿里云双11特惠，云服务器99元/1年。原价956.64元/年，几乎只要1折，非常划算。
越来越多的中小企业纷纷部署云端，企业的业务运营、创新开发对云服务器等转型工具提出了更高要求。作为一款为中小企业和开发者群体“量身打造”的云服务产品，华为云耀云服务器L实例拥有智能不卡顿、上手更简单、管理特省心等特性，“三步建站、两倍性能，简单上云第一步”的上云体验更是受到了用户的广泛青睐。2023年华为云双11营销季正在火热进行中，更多惊喜优惠产品与解决方案尽在华为云官网，感兴趣的朋友不要错过！
11月1日，在云栖大会上，蚂蚁集团正式发布CodeFuse全面加持的SOFAStack5.0升级版本，向企业提供全方位研发运维智能助手相关能力。这是继蚂蚁集团在外滩大会发布代码大模型CodeFuse之后，首次公布面向行业的商业化产品进展。SOFAStack是国内部署云原生技术最广泛的平台之一，基于支付宝、蚂蚁集团各项业务需求进行研发迭代，并服务于超100家银行迈向云原生转型，已经构建了完�
realme真我手机今日官宣将在12月7日14点举行新品发布会，带来新一代影像旗舰真我GT5Pro。官方此前表示，真我GT5Pro搭载IMX890超光影潜望长焦，以主摄级的超高规格，是目前行业最大底潜望长焦。真我GT5Pro还拥有行业领先的旗舰算法，首发长焦超光影引擎，从AI语义感知、画质增强、计算光影三大维度，进一步突破长焦画质天花板。
国际研究机构Forrester发布《ForresterWave™:2023年第三季度亚太地区企业欺诈管理报告》，腾讯云基于在服务能力、产品战略、市场表现等维度的优异表现成功入选，被评为亚太地区企业欺诈管理市场的“领导者”，继2021年后，再次入选“领导者”象限。Forrester分析，2023年，授权推送支付欺诈在全球日益猖獗，对亚太地区影响尤为严重。腾讯安全已经和头部客户联合共建了近百个定制化的风控模型，基于大模型生产的定制风控模型，相比传统方案反欺诈效果提升了20%。
英伟达Nvidia推出了H200，这是一款专为训练和部署生成式人工智能模型的图形处理单元。它基于NVIDIAHopper架构，具有先进的内存和处理能力，可处理海量的数据用于生成式AI和高性能计算工作负载。对于高性能计算应用，内存带宽对于提高数据传输速度、减少处理瓶颈至关重要。
今日下午，联发科举行天玑新品发布会，正式发布天玑83005G生成式AI移动芯片，号称冰峰能效，超神进化”。作为天玑8000系列家族新成员，天玑8300拥有先进生成式AI技术与高能效特性。在强大性能和生成式AI的加持下，天玑8300将成为新一代口碑神U，值得期待。
Autoblocks是一个协作的云工作空间，专为产品团队快速迭代GenAI产品而构建。它提供了从原型设计到生产环境的所有工具，包括Prompt管理、可观察性、持续评估和微调。Autoblocks可以帮助您快速测试应用程序管道的更改、跟踪用户交互、评估用户结果，并为您的数据提供可视化和深入的理解。Autoblocks支持所有技术栈，并且具有企业级的LLMOps功能，包括可扩展的数据摄取和搜索、强大的协作功能、AI专家的支持以及安全性和隐私保护。
Crear AI是一个人工智能工具，能够帮助用户快速生成高质量的内容。它可以根据用户选择的模板和个性化设置，自动生成符合要求的文本。Crear AI的功能包括文本重新表达、内容扩展、内容压缩等。用户可以在各种场景下使用Crear AI，比如写博客、回复邮件等。Crear AI提供多种模板和个性化选项，用户可以根据自己的需求定制生成的文本。Crear AI能够极大地提高写作效率，让用户能够在短时间内生成大量的高质量内容。
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Undress AI是一款AI深度解析应用，通过注册账户并上传照片，用户可以根据需求选择年龄、体型和质量等参数，以几秒钟的时间获得最终的去衣结果。它是最佳的AI深度裸体解析工具，可以从任何人身上移除衣物。Undress AI每天有10万用户使用，具有用户友好的直观界面，安全可靠。提供多个不同的订阅计划，价格从免费到付费，满足不同用户的需求。
DeepSukebe是一款利用人工智能技术实现深度假视频的产品。它能够快速准确地去除照片中的衣物，包括比基尼、连衣裙、外套等，支持不同肤色、尺寸和形状的人物。DeepSukebe具备高度的隐私保护，无需注册，无需提供个人信息，也没有审查和人工干预。用户只需上传照片，点击一下即可获得去除衣物后的结果。DeepSukebe还提供免费试用，并拥有极快的处理速度，15秒内即可完成。它是一个理想的深度假视频解决方案。
TypoGraphy AI是一个Web3聊天GPT，旨在使Web3对所有人都可访问。它提供了对Web3协议的实时查询，可以提供最新的新闻资讯，并为用户提供与Web3相关的问题解答。它还可以作为一个Web3工作流引擎，提供事件推送和数据服务等功能。TypoGraphy AI通过与Metamask集成，使用户能够直接在浏览器中使用Web3功能。
Ask Abe是一个智能法律教育助手，通过对话式人工智能的方式帮助普通公民理解法律和权益，提供快速准确的法律信息查询，简化复杂的传统法律学习方法。
Free AI Therapist是一个免费的AI心理治疗师，你可以随时和它交流你的问题和感受。它会提供支持和建议，帮助你更好地理解自己并解决困扰你的问题。它是一个匿名、安全、随时可用的心理健康工具。无论你是遇到压力、焦虑、抑郁还是其他心理问题，Free AI Therapist都会在这里倾听和帮助你。我们相信每个人都应该能够获得心理健康的支持，所以我们创造了这个免费的AI心理治疗师，希望能够帮助更多人享受充实的生活。
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