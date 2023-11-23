微软Azure新动向：GPT-4 Turbo与GPT-3.5 Turbo全球发布

站长之家(ChinaZ.com) 11月23日 消息:在微软云开发者大会上，公司首席执行官Satya Nadella宣布Azure开放服务即将推出更新的生成式AI模型，为开发者提供更先进、高效的人工智能工具。

微软在截至本周的Azure OpenAI服务中引入了新型号，其中包括GPT-4和GPT-3.5Turbo1106的最新版本。现有Azure OpenAI服务客户可以通过GPT-4Turbo利用OpenAI预生成模型的最高级版本，带来了截至2023年4月的全球事件知识和128层上下文窗口。这一更新允许开发人员创建自定义数据输入，通过检索增强生成（RAG）技术进行更灵活的应用。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

微软还宣布在挪威东部、印度南部和美国西部三个新地区开放了Azure OpenAI服务渠道，使服务覆盖全球总共14个区域。

新模型的代币价格方面，GPT-4Turbo的输入定价为0.01美元/1000代币，输出为0.03美元/1000代币。相较于常规GPT-4模型，适用于Azure OpenAI服务的GPT-4Turbo在“输入令牌的成本效益上高出3倍，输出令牌的成本效益上高出2倍”。

除了价格改进之外，GPT-4Turbo还引入了一些新功能，如并行调用多个函数和工具以提高应用程序效率的函数调用，以及使用JSON模式来正确格式化JSON输出。此外，可重复的输出也成为可能，并带来概率结果。

针对GPT-3.5Turbo1106，它不仅带来了与GPT-4Turbo相似的更新功能，还将成为默认的Turbo模型，具有16K上下文窗口和新的代币输入/输出定价。

这两种新的GPT模型将向大多数客户提供预览版，并通过微软的预配置吞吐量使其更广泛地可访问。

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