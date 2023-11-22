文本转语音模型StyleTTS 2 接近人类自然语音合成

站长之家（ChinaZ.com）11月22日 消息:StyleTTS2是一款文本转语音模型，旨在通过将风格扩散和对抗训练与大型语音语言模型相结合来实现接近人类水平的语音合成。该模型在原有StyleTTS模型的基础上进行了进一步优化，采用了更加先进的多任务学习技术，使得模型在语音合成方面表现更加出色。

与传统的文本转语音模型相比，StyleTTS2具有许多突出的特点。首先，它支持多种语音风格的转换，包括情感、说话速度和音调等。这意味着用户可以根据需要自由选择合适的语音风格，使得生成的语音更加生动和自然。

项目地址:https://github.com/yl4579/StyleTTS2

StyleTTS2采用了风格扩散和对抗训练的方法来提高语音合成的质量。通过扩散风格信息，模型可以更好地理解输入文本的风格特点，并将其融入到生成的语音中。同时，对抗训练可以帮助模型更好地抵抗干扰，提高语音合成的鲁棒性和稳定性。

StyleTTS2还具备较高的灵活性和可扩展性。开发者可以根据自己的需求进行模型的定制和扩展，以满足特定的应用场景和需求。

目前，StyleTTS2已经在GitHub上开源，供开发者学习和使用。这意味着开发者可以自由地访问、使用和修改模型的源代码，从而更好地理解和应用这一先进的语音合成技术。

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