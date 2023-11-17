Stability AI一高管因版权争议辞职 反对公司未经许可使用版权作品

**划重点:** 1. 🚫 Stability AI高管辞职，指责公司认为可在培训产品时使用他人创作而不需许可。 2. 🤝 AI公司主张“公平使用”，认为无需原创内容所有者的许可。 3. 🎼 高管辞职者强调希望全球采取“需获得创作者许可”的伦理道路。

站长之家（ChinaZ.com）11月17日 消息:一位在英国和美国均设有基地的科技公司Stability AI的高级执行官因公司认为可以在培训其产品时使用受版权保护的作品而不需许可而辞职。该公司的音频负责人Ed Newton-Rex告诉BBC，任何AI开发者未经允许使用创意作品都是“剥削性”的。然而，包括Stability AI在内的许多大型AI公司主张这是“公平使用”。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

“公平使用”是版权规则的例外，意味着不需要原始内容所有者的许可。目前，美国版权办公室正在进行关于生成式AI和政策问题的研究。Newton-Rex强调，他所说的是所有持有这一观点的AI公司，而其中大多数都是这样认为的。

Stability AI创始人Emad Mostaque表示公司认为“公平使用”支持创意发展。AI工具通常使用大量从互联网上未经许可获取的数据进行训练。生成式AI产品，如图像、音频、视频和音乐生成器，可以生成类似的材料，甚至可以直接复制个别艺术家的风格。

Newton-Rex同时还是一个合唱作曲家，表示他“不会急于”为AI开发者免费提供自己的音乐。“我不会想‘是的，我一定会把我的作品提供给这样的系统’。我不认为我会同意。”他补充说，许多人创作内容“通常是为了没有报酬，希望有一天版权会有价值”。

然而，未经允许，他们的作品却被用来创建他们自己的竞争对手，甚至可能完全取代他们。他为前雇主构建了一个名为Stability Audio的AI音频创建器，但表示选择对其用于训练的数据进行许可，并与权利持有人分享收入。他承认这种模式并不适用于每个人。

“我不认为有什么灵丹妙药，”他说。“我知道许多权利持有人方面的人们对今天的潜力感到兴奋，希望在正确的条件下进行合作。”尽管他对AI的益处持乐观态度，但他表示并不打算离开这个行业。

使用版权材料来训练AI工具引起了争议。一些创作者，包括美国喜剧演员Sarah Silverman和《权力的游戏》作者George RR Martin，已对AI公司提起诉讼，称其未经许可使用其作品，并用于训练可以以其风格重新创建内容的产品。今年早些时候，Spotify上的一首以音乐艺术家Drake和The Weeknd的AI生成声音为特色的曲目被发现未经他们的同意而被移除。

然而，Spotify的老板后来表示他不会完全禁止AI进入平台。今年早些时候，Stability AI面临了来自Getty图像档案的法律诉讼，后者声称该公司从互联网上“抓取”了1200万张图片，并在其AI图像生成器Stable Diffusion的培训中使用了这些图片。

一些新闻机构，包括BBC和《卫报》，已经阻止AI公司从互联网上提取其材料。

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