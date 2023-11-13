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黄仁勋：尽管市值达到 1.1 万亿美元，但英伟达「始终处于危险之中」

2023-11-13 09:21 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 13 日消息:英伟达是一家在游戏、数据中心和自动驾驶领域扮演关键角色的半导体制造商，正处于人工智能浪潮中央，该浪潮已经重振了硅谷。科技巨头争相购买其昂贵的 AI 芯片。今年，它加入了市值超过 1 万亿美元的公司顶级行列。

英伟达

但英伟达的首席执行官黄仁勋警告说：「没有公司能保证存活。」他在哈佛商业评论的「未来商业事件」上表示，英伟达在其 30 年的历史中面临过多次生存威胁。

例如，其首款芯片 NV1 在 1995 年未能吸引客户，几乎导致公司破产。在其第三款芯片 RIVA 128 成功之前，不得不裁掉一半员工。

「我们有从零开始建立公司的好处，并且几次差点破产的经历不是夸张的，」黄仁勋本周表示。「我们不必假装公司总是在危险中。公司总是处于危险中，我们感受到了。」

但他认为重要的是避免对此过度紧张。

「我认为公司在渴望和绝望之间生存比始终乐观或始终悲观要好得多，」他指出。

英伟达目前面临的一个挑战是美国技术出口规则的收紧。这可能导致英伟达在取消计划交付后损失数十亿美元。

「这种限制是能力限制，」黄仁勋说。「这不是绝对限制……我们首先需要做的是遵守法规，了解限制是什么，尽我们所能，提供仍然具有竞争力的产品。」

但在中国销售能力降低的芯片让英伟达更容易受到当地竞争对手的挑战。「这不容易，竞争对手进展迅速，」黄仁勋说。「就像其他任何事情一样，你必须保持警惕，尽力而为。」

与此同时，尽管英伟达近几个季度业绩超出预期，但许多分析师警告称，来自 AMD 等竞争对手的竞争必将加剧。其中之一是 New Constructs 研究公司的首席执行官 David Trainer。

「世界其他地方不会放任他们主导 AI 领域，」Trainer 在 8 月对财富杂志表示。「他们面临的是和特斯拉相同的诅咒。英伟达像特斯拉一样从最先进入市场中受益。但当特斯拉开始盈利时，大量竞争者进入了电动汽车领域，削减了它的利润率并减缓了销售。英伟达也将面临同样的情况。」

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