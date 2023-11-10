打败OpenAI！堪萨斯大学开发学术AI检测器 成功率高达98%

站长之家（ChinaZ.com）11月10日 消息:近期，堪萨斯大学的研究团队成功研发了一款学术AI检测系统，其准确率高达98%。相较于OpenAI的最新分类器，该系统在识别AI生成文本方面表现出色，为解决科学期刊中可能存在的AI生成文本的问题提供了一种高效的解决方案。研究团队的核心思路在于不追求通用性，而是专注于特定领域的学术论文，通过定制化检测软件实现对人类和AI生成文本的有效区分。

论文地址:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666386423005015?via%3Dihub

该检测系统的关键优势在于采用了20个特征和XGBoost算法，通过训练定制化的检测器，使其适应特定领域的写作风格。研究人员提取的特征包括句子长度变化、特定标点符号的使用频率等，通过这些特征的XGBoost模型训练，实现了高准确率的文本识别。研究人员认为，定制化检测系统的方法可以为开发通用AI检测器提供一个技术路径，使得在不同领域构建类似系统变得更为可行。

在测试中，该检测系统在美国化学学会（ACS）出版的十种化学期刊论文上表现出色，尤其在处理GPT-3.5和GPT-4生成的文本时取得了显著成果。相比之下，通用AI检测器的性能相对较低，而OpenAI的分类器在检测AI生成文本方面的准确率仅为10%。该研究对于科学期刊的文本检测提供了一种高效手段，可用于评估AI生成文本对学术界的渗透，并在必要时引入缓解策略。

然而，尽管在科学期刊中取得了显著的成果，该检测系统在检测大学报纸上的新闻文章时效果较差。这暗示着检测系统在不同领域和文体中的适用性存在一定的限制。不过，柏林应用科学大学的计算机科学家对该研究给予了高度评价，认为其在解决特定领域的AI生成文本问题上非常引人注目。

综上所述，堪萨斯大学研究团队的学术AI检测系统为科学期刊提供了一种高效的解决方案，通过定制化检测软件，成功实现了对特定领域文本的准确识别，为应对AI生成文本的挑战提供了有力支持。

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