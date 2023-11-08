人工智能热潮加剧芯片竞争，英特尔竞相追赶三星、台积电等竞争对手

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 8 日消息:美国芯片巨头英特尔公司（Intel）首席执行官 Pat Gelsinger 于周二在 Intel Innovation Day 上发表讲话，表示该公司最先进的芯片设计 18A 将于 2024 年第一季度进入测试生产阶段。

「对于 18A，我们目前已经有许多测试晶圆出炉，」Gelsinger 说。「18A 的研发阶段现已完成，我们现在正全力以赴进入生产阶段。」

这一生产节点代表英特尔在 2025 年之前重夺半导体制造领导地位的重要押注。公司还宣布将使用这一生产技术为外部客户如爱立信制造芯片，而不仅仅是用于自家产品。

其两个最大的竞争对手，三星电子和台积电，也在竞相在 2025 年投入生产自己最先进的 2 纳米芯片。这些芯片被视为与英特尔的 18A 处于相似的水平。

Gelsinger 表示，自 2021 年回归公司以来，他的公司一直在积极推进其「四年五节点」计划。芯片制造商通常需要至少两年的时间才能向前迈进到一个新的生产节点。

「好吧，我们已经进行了两年半的旅程，猜猜怎么着？这正在发生，我们正按计划交付四年五个节点进化。」

英特尔的路线图计划推进芯片生产技术，从 Intel 7 和 Intel 4，到 Intel 3、Intel 20A 和 Intel 18A。前两个节点已经投入生产，公司最新的 PC CPU，代号为 Meteor Lake，基于 Intel 4 技术。

Gelsinger 表示，Intel 3 将用于下一代服务器和 PC 芯片，目前处于「调试」阶段，也将于明年投入生产。

在 AI 时代引入更多竞争的背景下，向客户保证其先进芯片制造能力至关重要，这对英特尔在 PC 和服务器行业保持其主导地位至关重要。例如，美国最大的移动芯片开发商高通（Qualcomm）正在寻求从 PC 领域夺取英特尔的市场份额，而长期客户苹果（Apple）已从使用英特尔的 CPU 过渡到为 Mac 电脑使用自家的 CPU。

高通和苹果都使用基于 Arm 架构的基础架构来设计其笔记本电脑的 CPU，而不是英特尔在 PC 市场占主导地位的 X-86 架构。

Gelsinger 表示，尽管 Arm 架构的计算机已经存在了七八年，但除了苹果的产品外，在整个 PC 市场中并没有扮演特别大的角色。「但苹果就是苹果，」他说。「他们控制着生态系统。」

尽管他淡化了 Arm 阵营 PC 芯片开发商所构成的威胁，但他也表示，他认为 Arm 架构的芯片是英特尔发展其代工业务的一个巨大商机。英特尔已宣布与 Arm 达成跨代合作协议，使芯片设计师能够使用英特尔的 18A 生产技术构建芯片。

「Arm 现在将他们最前沿的 [芯片] 设计放在了英特尔 18A 上，并从这些设计中获得了非常好的功耗性能结果，」Gelsinger 说。据其 CEO 透露，大约 75% 的前沿代工客户使用基于 Arm 的芯片设计蓝图。

「每个 Arm [芯片设计] 许可证持有者，我希望他们成为我们未来的代工客户，」他说。「因此，抓住 Arm 的 [IP 基础] 为我们的代工业务开辟了大量商机。」

AMD，英特尔的另一个竞争对手，正在迅速在服务器行业获得市场份额，这是英特尔盈利的另一个支柱。

英特尔新的 PC CPU Meteor Lake，也称为 Core Ultra，将开启「AI PC」时代，根据该公司的说法，它配备了神经处理单元（NPUs），以在笔记本电脑上运行复杂操作。英特尔 Core Ultra 和公司最新的服务器 CPU，Xeon，用于数据中心，将于下个月发布。

AI 个人电脑将是「PC 行业的下一个定义时刻，」Gelsinger 说。两位长期客户宏碁（Acer）和华硕（Asus）是新英特尔 CPU 的早期使用者。这两家公司的董事长都出席了英特尔的活动。

其他数十年老牌 PC 和服务器供应商的高管，包括广达电脑（Quanta Computer）、维创（Wistron）和英业达（Inventec）也出席了活动。

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