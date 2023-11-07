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字节跳动Pico业务大幅收缩 只保留硬件研发

2023-11-07 16:15 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月7日 消息:近日，字节跳动旗下VR业务Pico传出裁员消息。7日字节跳动旗下业务Pico召开了全员会，宣布团队进行较大幅度的人员调整。

据知情人士透露，Pico在全员大会上宣布，将对市场、游戏、视频、直播等多个团队进行大规模裁员。仅保留核心的硬件研发团队。预计裁员比例将高达80%，从之前的2000人缩减至仅剩几百人。

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此前，尽管字节跳动在Pico业务上投入巨资，但VR市场尚未打开。据悉，字节跳动在Pico上的投入总额已达200亿元人民币左右，但每个设备仍亏损1000-3000元。即使增长速度较快，Pico去年全年出货量也仅有26万台。行业内认为，VR市场仍处在起步阶段，无法支撑高额投入。

本次裁员意味着，字节跳动对VR业务的战略发生重大转变。不久前，字节还否认裁员传闻，称会继续加大VR业务投入力度。但此次行动表明，字节跳动放弃了在VR市场上的积极尝试，转而采取更为谨慎的策略，大幅压缩Pico业务规模，回归硬件技术积累。

有业界人士分析，VR行业发展艰难，短期难有突破。字节跳动的战略调整也显示出资本市场对VR业务的悲观情绪。在市场环境尚不成熟的情况下，过早大规模投入难免踩雷。此番收缩，或许是字节跳动审时度势、退而求其次的正确选择。

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