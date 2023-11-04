小米双11开门红支付金额破131亿元

站长之家(ChinaZ.com) 11月4日 消息:截止昨晚23:59:59，双11购物狂欢节的开门红活动已经落下帷幕。据官方公布的数据，小米在双11开门红活动中全渠道支付金额突破了131亿元，创下了惊人的业绩。

在多个平台上，小米都展现出了强大的竞争力，获得了国产手机品牌的冠军头衔。无论是天猫、京东还是抖音，小米都遥遥领先于其他品牌，成为了消费者心中的首选。

此外，小米之家也实现了销售额和手机销量的双增长。其中，手机销量同比增长高达141%，这背后离不开小米14新品的发布所带来的市场热度。

小米14在多个角度上都获得了巨大的成功。这款新机在多个平台上霸榜，并在4000元以上的高端市场中取得了优异的成绩。无论是在天猫的双11手机热销榜还是京东的4000-5999元价位段销量榜，小米14都位列国产手机品牌第一。在抖音平台上，小米14更是包揽了手机单品累计销量和销售额的冠亚军。

此外，Redmi K60、Redmi K60至尊版、Redmi Tote12Turbo、小米平板6系列、Redmi平板系列、小米电视S Pro Mini LED、米家洗烘一体机12kg等多款产品也分别在各自价位段和类别中获得了冠军头衔。这些产品的热销进一步印证了小米品牌和产品的强大吸引力。

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