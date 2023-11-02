英国将建造最快的计算机以引领人工智能

站长之家(ChinaZ.com) 11月2日 消息:英国政府公布了其耗资2.25亿英镑（2.72亿美元）的新型人工智能超级计算机的详细信息，其中英伟达和 HPE 的硬件将为该国最快的超级计算机提供动力。这台名为Isambard-AI的超级计算机首次于9月亮相，将设在布里斯托尔大学。

HPE 的 Cray EX 超级计算机和约5，448个最先进的 Nvidia Grace Hopper200超级芯片将为该装置提供动力。研究人员可以使用超级计算机探索机器人、气候研究和药物发现方面的人工智能。强大的硬件将提供高达21exaflops 的 AI 性能，并且能够达到每秒200万亿次计算。

该计算机将于2024年夏季投入使用，以伊桑巴德·金德姆·布鲁内尔 （Isambard Kingdom Brunel） 的名字命名，他是工业革命期间改变交通和建筑业的工程先驱。

布里斯托大学 Isambard 国家研究机构主任 Simon McIntosh-Smith 教授在一份声明中表示，Isambard-AI“将跻身全球最快的10台超级计算机之列，并且在2024年晚些时候投入运行时，它将成为开放科学领域最强大的人工智能系统之一。”

从理论上讲，Isambard-AI 的性能比英国目前最快的超级计算机ARCHER2（位于苏格兰爱丁堡大学）强大10倍。

ARCHER2管理着大约20petaflops 的计算能力，因此 Isambard-AI 的21exaflops 在性能方面将远远超过它。根据记录，1，000petaflops 等于 exaflops。

姐妹研究公司 Omdia 的人工智能高级计算首席分析师 Alexander Harrowell 表示，如果 Isambard-AI 能够产生21exaflops，它将“碾压整个Top500榜单”。

Frontier（也称为 OLCF-5）在6月发布的最新 Top500榜单中名列前茅。Frontier 是另一个基于 HPE 的系统，于2022年上线，每秒能够进行五千万次计算。Top500榜单对世界上最强大的非分布式计算机系统进行了排名。

相比之下，特斯拉期待已久的Dojo 超级计算机预计将于2024年最终上线，有传言称其可以提供100exaflops 的计算能力。Dojo 集群的一部分于8月底上线，其中包含价值3亿美元的 Nvidia H100GPU。

Isambard-AI 将与剑桥大学一个名为 Dawn 的新超级计算机集群连接，该集群正在开发中以提供额外的容量。Dawn 将由戴尔和 StackHPC 的硬件提供支持，最早可能于2024年1月上线。

政府的前沿人工智能工作组为立法者提供人工智能安全研究建议，将优先使用计算工具来支持其工作。

该集群连接是由政府资助的新人工智能研究资源的一部分，其中还包括 Isambard-3，这是一台同样位于布里斯托尔的用于气候科学和医学研究的超级计算机。Isambard-3由384个基于 Arm 的 Nvidia Grace CPU 超级芯片组成，约有55，000个内核。

作为双方协议的一部分，包括巴斯大学、卡迪夫大学和埃克塞特大学在内的当地学术机构也将获得 Isambard-AI 和 Isambard3的访问权限。

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