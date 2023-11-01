AI公司Cohere宣布计划明年将伦敦员工数量增加一倍

划重点: 🔍 Cohere计划在未来一年内将伦敦全球研究中心的员工数量翻倍，达到约50人。 🔍 顶尖AI研究人员Wojciech Galuba加入由Cohere首席科学家Phil Blunsom领导的伦敦团队。 🔍 Cohere认为伦敦是重要的研究中心之一，并加大在该市场的团队建设力度。

站长之家（ChinaZ.com）11月1日 消息:人工智能企业Cohere宣布，计划在未来一年内将其伦敦全球研究中心的员工数量翻倍，达到约50人。这一消息是由英国-加拿大合作创始人兼首席执行官Aidan Gomez在参加AI安全峰会时宣布的，Gomez先生曾在牛津大学学习。

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Aidan Gomez表示:“在过去几年里，伦敦已经成为全球领先的人工智能研究城市之一，我们认为加大对这个市场的承诺非常重要。早期，我们确定了伦敦是我们的一个重要研究中心，我们正在加大在该市场的团队建设力度。今年早些时候，我有幸会见了Sunak首相，我对英国政府对Cohere在这里建立世界一流研究团队的支持表示感谢。”

英国财政大臣Jeremy Hunt表示:“Cohere增加其在英国的员工规模凸显了英国在人工智能发展方面的明确领导地位。Cohere的首席科学家和关键研究中心在英国设立，这表明了我国在这项技术革命的核心地位。”

2022年，Cohere在伦敦成立了办事处，并聘请了DeepMind的首席科学家Phil Blunsom作为公司的首席科学家。Phil Blunsom是牛津大学计算机科学教授和圣休学院高级研究员，他负责领导Cohere在伦敦的研究中心。

自从在伦敦设立办事处以来，Cohere在该市扩大了规模，在全球员工中约有10%的人员驻扎在伦敦。Cohere的伦敦办事处是其最大的研究设施之一，还有多伦多和旧金山。

作为未来一年在伦敦扩大的一部分，Cohere宣布任命Wojciech Galuba为其新的数据总监。Wojciech在Meta的AI工作上已经有超过6年的经验，现在加入Cohere团队。

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