微软的 AI 助力使其云业务在季度超越竞争对手亚马逊和谷歌

站长之家(ChinaZ.com) 10 月 28 日消息: 在云计算市场的激烈竞争中，微软成功超越了其主要竞争对手。

在大多数大型科技公司发布第三季度财报的一周后，微软在云服务方面报告了 Azure 的 29% 的增长。这一增长速度快于谷歌云的 22%，且是亚马逊 AWS 12% 增长速度的两倍以上。

尽管 AWS 在总体市场份额上仍然领先，但微软可能吸引到更多业务的一个原因是，许多公司希望在 Azure 上运行他们的人工智能模型。自 2019 年以来，微软已为流行的 ChatGPT 聊天机器人和 OpenAI 的其他产品提供了底层计算能力。

微软 CEO Satya Nadella 在周二的电话会议上告诉分析师：「鉴于我们的领导地位，我们看到了全新的 AI 项目启动。如您所知，AI 项目不仅仅是关于 AI，它们还涵盖了许多其他的云服务。」

据报道，Azure 的增长中有大约 3 个百分点与 AI 有关，高于管理层预测的 2 个百分点。增长率从上一季度的 26% 加速到 29%，而谷歌从 28% 减速到 22%，AWS 的增长与第二季度持平。

Bernstein Research 的分析师在周三的客户通知中表示，他们认为微软的结果表明软件制造商「已经从谷歌手中接过了 AI 的重任，并且 Azure 可能会成为比 AWS 更大、更重要的超大规模服务提供商」。他们指出微软的资本支出从上一季度的 107 亿美元增加到 112 亿美元是值得注意的。

尽管微软的增长速度可能超过了其主要竞争对手，但所有公司都强调了 AI 的重要性。

Alphabet CEO Sundar Pichai 在周二的财报电话会议上说：「如今，超过一半的有资助的生成型 AI 创业公司都是谷歌云的客户。」

亚马逊 CEO Andy Jassy 表示，该公司对「生成型 AI 的增长速度感到惊讶」，生成型 AI 可以通过少量的人类输入生成合成的博客文章、广告副本或电子邮件消息。

Jassy 说：「我们的生成型 AI 业务正在非常、非常快地增长。几乎从任何衡量标准来看，它对我们来说已经是一个相当重要的业务。」

他还提到，包括 Adidas、Booking.com、Merck 和 United Airlines 在内的公司正在 AWS 中构建生成型 AI 应用。

然而，亚马逊在发布用于部署生成型 AI 的工具方面仍然落后于微软。亚马逊的 Bedrock 服务于 9 月份上线，而 Azure OpenAI 服务则于 1 月份向公众开放。

新的云计算挑战者是甲骨文，该公司在 8 月季度报告了 66% 的增长，吸引了来自 Maersk、Skanska 和 Starbucks 的业务。在上一季度，甲骨文的业务增长了 76%。

这些云巨头仍在应对客户的节约成本措施，他们称之为优化，这种趋势自去年通货膨胀飙升和公司不得不适应经济不确定性以来就开始了。

亚马逊的财务总监 Brian Olsavsky 在周四的财报电话会议上说，云成本优化的速度已经在放缓，他在电话会议上提到了「优化」这个词超过 20 次。

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