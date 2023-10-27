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AI视野：OpenAI成全球第三最有价值初创公司；SDXL推精简版本；小米14将搭载WPS AI功能；Bing AI拒绝生成女性逼真图像

2023-10-27 15:17 · 稿源：站长之家

📰🤖📢AI新鲜事

OpenAI估值飙升，成为全球第三最有价值初创公司

OpenAI的估值预计将达到800亿美元，使其成为全球第三最有价值的初创公司，仅次于TikTok的字节跳动和Elon Musk的SpaceX。

【AiBase提要:】

1. OpenAI的估值即将达到800亿美元，使其成为全球第三最有价值的初创公司。

2. 这一成就将OpenAI超越金融科技公司Stripe和时尚品牌Shein。

3. 公司计划出售高达10亿美元的员工股份，以提高在工程人才市场中的竞争力。

Bing AI图片生成器拒绝生成女性的逼真图像，称其“不安全”

微软的Bing AI图片生成器在生成逼真男性图像方面表现出色，但拒绝生成逼真女性图像，声称这不符合其内容政策，引发了性别相关问题的讨论。

【AiBase提要:】

🤖 Bing的 AI 图片生成器在生成男性图像上表现出色，但拒绝生成逼真女性图像，声称违反内容政策。

🚺 用户怀疑问题可能与训练数据中女性被性化有关，导致AI将女性图像与不安全内容联系在一起。

🗣 微软回应称AI拒绝生成女性图像是为了过度防护，但后来放宽了生成限制，强调改进技术准确性和内容过滤器的完善。

谷歌搜索引入语法检查模型EdiT5提高语法纠正准确性

Google的研究团队最近开发了一高效的语法检查模型，将其引入Google搜索，提供用户查询语法方面的辅助工具，基于EdiT5架构，通过文本编辑方法减少解码延迟，提高语法纠正准确性。

image.png

【AiBase提要】

1. 谷歌研究团队开发高效语法检查模型，引入Google搜索，提供查询语法辅助。

2. EdiT5模型采用新颖文本编辑方法，降低解码延迟，提高语法纠正准确性。

3. 结合大型语言模型，提高效率，降低延迟，提供更好的用户体验。

小米14手机深度合作金山办公，搭载WPS AI功能

小米14手机宣布与金山办公深度合作，推出搭载WPS AI功能的专属版WPS，旨在提供更智能的移动办公体验。

【AiBase提要:】

🔍 小米14手机与金山办公宣布深度合作，推出搭载WPS AI功能的专属版WPS。

🔍 WPS AI在小米14系列手机上提供强大的办公功能，包括一键生成PPT演示文稿，细化调节等。

🔍 这一深度合作旨在帮助小米手机用户提高工作效率和办公体验。

OpenAI成立准备组以评估和防范人工智能带来的灾难性风险

OpenAI成立名为「准备组」的团队，由麻省理工学院的亚历山大·马德里领导，旨在评估、检测并预防人工智能模型可能导致的「灾难性风险」。

【AiBase提要:】

1. OpenAI的新团队「准备组」由亚历山大·马德里领导，专注于评估和预防人工智能模型可能带来的「灾难性风险」。

2. 「准备组」的职责包括追踪、预测和防范AI系统可能带来的危险，涵盖了诱导人类、恶意代码生成等领域。

3. OpenAI将向社区征集风险研究方案，前十名提交者有机会获得奖金和职位，以应对高性能AI系统的潜在风险。

英特尔数据中心和人工智能业务收入38亿美元

英特尔公司在第三季度实现142亿美元的营收，数据中心和人工智能业务收入为38亿美元，尽管同比下降，但超过了市场预期。

【AiBase提要】

📉 营收下降: 英特尔第三季度营收同比下降8%，低于市场预期。

💻 数据中心业务: 数据中心和人工智能业务收入为38亿美元，同比下降10%。

💡 人工智能竞争: 英特尔面临竞争，一些客户正在转向英伟达等公司的人工智能芯片。

微软必应聊天将非Edge浏览器的文本输入量提升至4000个

微软最近扩大了非Edge浏览器用户在必应聊天中的文本输入量，从2000个提高到4000个，但每个主题对话仍限制在5轮内。这可能会给一些用户带来不便，但微软考虑根据反馈和市场需求进一步增加对话轮次的限制。需要注意的是，历史记录和个性化答案仍仅在Edge浏览器中可用。

【AiBase提要】

📈 非Edge浏览器的必应聊天文本输入量提升至4000个。

🔄 每个主题对话限制仍为5轮，但可根据反馈调整。

🌐 Edge浏览器保留历史记录和个性化答案功能。

联合国成立39人人工智能国际治理咨询团队

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯成立39人咨询顾问团队，以解决人工智能国际治理问题，包括技术公司高管、政府官员和学者，该团队将发布初步和最终建议，加强国际合作。

【AiBase提要:】

🌐 联合国秘书长成立39人咨询顾问团队，解决人工智能国际治理问题。

👥 该团队包括技术公司高管、政府官员和学者，将发布初步和最终建议。

🤝 任务包括建立全球科学共识、识别风险、加强国际合作，以处理人工智能的复杂问题。

机器人替身!远程机器人VRoxy可在VR中模仿你的动作

康奈尔大学和布朗大学的研究人员开发了名为VRoxy的远程机器人系统，它能够实时响应虚拟现实中用户的动作和手势，允许用户在小空间中与远程团队协作。

image.png

论文网址:https://infosci.cornell.edu/~mose/papers/UIST2023_VRoxy.pdf

【AiBase提要】:

1. VRoxy是一款高级远程机器人，能够自动并实时响应虚拟现实中用户的动作和手势。

2. 这一系统允许用户在狭小的空间中，如办公室，通过虚拟现实与更大空间中的团队成员进行协作，提高了远程合作的效率。

3. 未来的发展计划包括增加机械手臂和实时地图制作功能，使VRoxy更加多功能化。

扎克伯格:到2024年AI将成为Meta最大的投资领域

Meta公司股价下跌3%后，扎克伯格强调到2024年AI将成为其最大投资领域，发布开源AI模型，并招聘员工以推动元宇宙发展。

【AiBase提要:】

📈 Meta公司股价下跌3%，受以色列-哈马斯战争影响，但第三季度财报表现强劲，尽管谨慎展望。

🧠 扎克伯格强调AI在未来的重要性，计划将AI作为最大的投资领域，并发布开源AI模型吸引AI人才。

🌐 公司将在2024年招聘员工，主要集中在AI、盈利化、元宇宙和监管合规领域，同时推出生成式AI产品。

🤖📱💼AI应用

SDXL推精简版本SSD-1B 推理速度提升60%

Segmind Stable Diffusion1B（SSD-1B）是一款高效、高速的文本生成图像AI模型，为图像生成提供广泛可能性，它是稳定扩散XL的精简版本，体积减小50%，但速度提升60%。

image.png

项目地址:https://huggingface.co/segmind/SSD-1B

【AiBase提要】

🚀 SSD-1B模型能根据文本提示生成图像，适用于创意应用，速度提高60%。

📚 该模型经过多种数据集的训练，能有效处理各种文本提示。

🖼️ 可在艺术与设计、教育、研究等领域应用，提供安全内容生成和偏见分析。

《福布斯》推出新型人工智能搜索工具Adelaide 测试版

福布斯杂志发布了Adelaide，一款人工智能搜索工具，可根据读者提出的问题生成相关文章和答案，提高用户参与度和搜索创新应用。

【AiBase提要】

🔍 Adelaide是福布斯的新AI搜索工具，通过生成文章回答读者问题。

📈 工具可提高用户参与度和搜索创新应用。

📰 目前使用一年内的新闻报道，未来计划扩大知识库到全部历史档案。

AudioSep:可以从音频剪辑中仅分离出特定的声音

AudioSep是一款创新的AI模型，能够通过自然语言查询，精确从音频中分离特定声音，提供训练和微调功能、内存效率以及强大的分离性能。

【AiBase提要】

🎵 使用自然语言查询进行声音分离的创新AI模型。

🎧 AudioSep提供训练和微调功能，适应不同音频需求。

💡 内存高效且具有强大的分离性能，适用于音频事件分离、乐器分离和语音增强等任务。

🤖📈💻💡大模型动态

谷歌发布PaLI-3视觉语言模型，小体量达到SOTA!

谷歌最新发布的PaLI-3视觉语言模型以更小的体量和更快的推理速度，在多个任务中实现了SOTA性能，引起广泛关注，为视觉语言领域带来新的可能性。

image.png

论文地址:https://arxiv.org/pdf/2310.09199.pdf

【AiBase提要】

🌟 谷歌的PaLI-3视觉语言模型以小体量取得SOTA性能，尤其在定位和文本理解领域表现出色。

🚀 通过对比预训练方法，它成功地深入研究了多语言模态检索，提供了更强大性能和低参数需求的替代方案。

💡 虽未完全开源，但已发布多语言和英文模型，对未来视觉语言模型的发展方向具有重要影响。

👨‍💻💡🎯聚焦开发者

NYU重磅发现登Nature:AI神经网络具有类人泛化能力

研究人员通过Meta-Learning for Compositionality（MLC）方法，成功培养神经网络实现「举一反三」能力，甚至超越人类思维。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41586-023-06668-3#auth-Brenden_M_-Lake-Aff1

【AiBase提要】:

🧠 AI神经网络具备系统泛化能力

🤖 MLC方法培养神经网络实现「举一反三」

📚 研究成果首次发表在Nature杂志，或许解决AI理解未训练知识的问题。

FreeU:无需额外训练或微调即可提高图像生成质量

一句话总结核心内容: FreeU是一种新的人工智能技术，使用概率扩散模型，能够提高生成模型的图像质量，无需额外的训练或微调，广泛应用于计算机视觉任务。

【AiBase提要】:

🔹 自由扩展技术（FreeU）是新的人工智能技术，无需额外训练或微调，提高生成模型质量。

🔹 利用概率扩散模型，通过平衡低频和高频特征改善生成图像质量，已在多个应用中成功应用。

🔹 引入两个调制因子，平衡主干和跳跃连接的特征贡献，显著提高生成输出质量。

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