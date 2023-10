披头士乐队的最后一首歌《Now and Then》通过先进的人工智能技术得以完整呈现

站长之家(ChinaZ.com) 10 月 27 日消息:通过 WingNut Films 的机器学习技术的协助,彼得·杰克逊于 2021 年导演的披头士纪录片系列《The Beatles: Get Back》得以在 Disney Plus 上呈现。而同样的人工智能技术,也使得披头士乐队的最后一首歌曲得以完整呈现,很快就会与公众见面。

今年早些时候,保罗·麦卡特尼透露,杰克逊利用的技术来分离和提取乐队早期影片中的对话声音,同样也使得他们能够从一个旧磁带中恢复约翰·列侬的声音,这个磁带里收录了一首名为「Now and Then」的未完成曲目,该曲目是在 1970 年代作为演示而录制的。

今天,披头士乐队宣布,在数十年的等待后,「Now and Then」终于将以完全制作完成的歌曲形式面世,并且还会配有一部名为《Now and Then – The Last Beatles Song》的 12 分钟纪录片,由奥利弗·穆雷执导,讲述了这首歌的制作过程。

在关于新曲的新闻发布会上,麦卡特尼描述了他在 2023 年听到列侬在「真正的披头士录音」中的声音时,感到「非常感动」。林戈·斯塔尔描述了制作这首歌的过程,称这是「我们最接近再次拥有 [列侬] 的时刻」。

「Now and Then」不仅可以流媒体播放和下载,还将以双 A 面黑胶唱片的形式与披头士的第一首歌「Love Me Do」一起发行,有七英寸和十二英寸两种版本。《Now and Then – The Last Beatles Song》将于 11 月 1 日首播,「Now and Then」这首歌将于 11 月 2 日发布,音乐视频将于 11 月 3 日首播。

列侬在 1970 年代末于纽约市的家中创作并录制了这首歌。后来在 90 年代中期,麦卡特尼、斯塔尔和已于 2001 年去世的乔治·哈里森对其进行了进一步的制作,并由麦卡特尼和斯塔尔在四十多年后的今年完成了这首歌。

被麦卡特尼称为「最后的披头士歌曲」的这个曲目,包含了通过人工智能保留的列侬原始的录音。据周四的新闻发布会透露,2021 年,《The Beatles: Get Back》的制片人彼得·杰克逊受委托,应用了在这部开创性纪录片中使用的同样的 AI 恢复技术,以帮助「Now and Then」重返音乐舞台。

