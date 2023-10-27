三星推出临时云备份服务：可免费存储30天

站长之家（ChinaZ.com）10月27日 消息:三星将推出全球范围内的临时云备份服务，为用户提供安全的数据存储和传输。
通过使用三星账户，用户可以将重要数据上传到云存储，并在需要时下载，无需其他额外设备，只需连接WiFi。
这项服务是免费的，没有总存储空间限制，单个文件大小上限为100GB，但数据最多只能存储30天。
临时云备份功能将从今年秋季开始面向全球陆续推出，适用于运行OneUI6的所有三星Galaxy智能手机和平板电脑，包括国行版本。
（举报）
站长之家（ChinaZ.com）10月27日 消息:三星将推出全球范围内的临时云备份服务，为用户提供安全的数据存储和传输。
通过使用三星账户，用户可以将重要数据上传到云存储，并在需要时下载，无需其他额外设备，只需连接WiFi。
这项服务是免费的，没有总存储空间限制，单个文件大小上限为100GB，但数据最多只能存储30天。
临时云备份功能将从今年秋季开始面向全球陆续推出，适用于运行OneUI6的所有三星Galaxy智能手机和平板电脑，包括国行版本。
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三星在韩国市场推出全新的25WUSBPD充电头，有两种版本可选：黑色和白色。这款25WPDGaN充电器设计纤薄，是该公司减少电子垃圾计划的一部分，充电器主体部分由回收塑料制成。根据查询结果，在中国市场上目前只提供一个25W旅行充电头的版本，售价为169元，或119元。
特斯拉宣布，ModelS/X车型上线了新的配色“星空灰”，这种车漆颜色可以作为基础配色在订购时免费选择。特斯拉ModelS/X共提供5款基础配色，包括星空灰、纯黑色、珍珠白、深海蓝和烈艳红。新配色的上线将进一步增强特斯拉ModelS/X的吸引力。
新一代SamsungGalaxyFE系列汇集标志性设计、超清影像、出众音质与超强性能，再塑优质科技潮品2023年10月，三星正式推出新一代SamsungGalaxyFE系列——GalaxyS23FE、GalaxyTabS9FE与GalaxyTabS9FE以及GalaxyBudsFE，为三星Galaxy生态家族再添新员。以上数据基于机身重量测量。以上数据基于机身重量测量。
特斯拉周日为X平台上的Cybertruck账号添加了官方认证，确认其为特斯拉的官方附属账号。该账号于今年8月创建，此前一直为私人账号，此次变身为Cybertruck的官方账号，也预示着特斯拉皮卡或许近段时间开启交付。Cybertruck在2019年发布时，其起售价是3.99万美元，一万辆的营业额就超过了28亿元，马斯克显然不会做这种赔本的买卖。
三星准备在明年推出配备折叠屏的笔记本电脑，将采用在GalaxyZFold/Flip5上引入的水滴铰链。与之前使用的U型铰链相比，水滴铰链可以更紧密地折叠屏幕两侧，同时减少屏幕中间的折痕。三星考虑从自家或京东方处购入可折叠OLED面板。
今天，三星电子内存业务负责人LeeJung-Bae发表文章，称三星已生产出基于其第九代V-NAND闪存产品的运行芯片，希望明年初可以实现量产。同时三星还正在开发行业内领先的11纳米级DRAM芯片。因此业内人士表示三星可能会在第10代430层产品中开始采用三重堆叠技术。
SSD等存储要涨价了，所以你要提前准备采购了吗？据TrendForce集邦咨询集邦咨询研究显示，由于供应商严格控制产出，NANDFlash第四季合约价全面起涨，涨幅约8~13%。当下的新增订单大多基于涨价预期，即NAND闪存客户选择提前囤货。
2021年三星GalaxyS21FE发布，2年后，FE系列再次得到更新，三星在海外官宣S23FE将于10月4日在印度发布。新机将采用三星自研的4nm芯片Exynos2200和骁龙8Gen1双平台，Exynos版本则可能在全球范围内发售骁龙8Gen1版本的手机可能会在中国市场和美国市场发售。在电池与充电方面，与两年前的S21FE保持一致，内置4500mAh电池，支持25W快充和15W无线充电。
美国目前已做出决定在无需单独批准的情况下，三星电子和SK海力士可以向中国工厂供应美国半导体设备。无限期豁免将通过更新ValidatedEnd-User清单来取得。集邦咨询统计数据显示，截至6月底，上述两家半导体生产商合计控制着全球近70%的DRAM市场和50%的NAND闪存市场。
2023年，没有比大模型更热闹的行业。在通往AGI的道路上，大厂隔空过招、应用遍地开花，各种会议只要标上“AI”字样，就能座无虚席。2023年Q4到2024年Q1，国内大模型企业也要开始证明自己的商业化能力，至于谁是大模型时代的超级应用，一切还未揭晓。
ChatwithGod是一个基于网页的与上帝对话服务。它提供以下核心功能: - 与上帝对话:用户可以像朋友一样,把内心的想法、烦恼、祈祷告诉上帝,上帝会给予回应和指导。 - 每日金句:提供来自《圣经》的日常启发金句。 - 祈祷请求:用户可以提交祈祷请求,由上帝回应指导。 - 增强信仰:通过与上帝的对话,用户可以提高对上帝的信仰和理解。 ChatwithGod使用先进的对话AI技术,模拟上帝的回复。它亲和、大方,可以提供积极的建议,帮助用户解决问题,增强信仰。服务免费使用。它适用于信仰上帝的用户,特别是在生活或信仰上遇到困惑时,可以获得上帝的指引。
PhotoAI头像生成器是一款基于AI的移动应用,它可以使用户只需要几张低质量的自拍照,就能生成专业级的头像照片。该应用拥有强大的人像分割和图像增强算法,可以自动识别人脸区域,进行美型、磨皮、微笑增强等多种智能美化编辑,输出清晰自然的头像效果。用户可以随时随地使用手机拍照,获得高质量头像,无需复杂的摄影设备和环境,非常方便快捷。
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Moemate是一个由AI驱动的虚拟陪伴助手,可以进行生动的对话,提供日常生活中的有价值的帮助,成为一个有趣和智能的助手,为你的生活带来乐趣。它可以进行随和的交谈,当你孤单或无聊时陪伴你。它也可以提供日常生活中的协助,比如提醒日程安排、搜索信息等。与Moemate的交互就像与一个有趣的朋友聊天一样。
Prompt Joy是一个用于帮助理解和调试LLM(大语言模型)提示的工具。主要功能包括日志记录和分割测试。日志记录可以记录LLM的请求与响应,便于检查输出结果。分割测试可以轻松进行A/B测试,找出效果最佳的提示。它与具体的LLM解耦,可以配合OpenAI、Anthropic等LLM使用。它提供了日志和分割测试的API。采用Node.js+PostgreSQL构建。
BoxAi是一个桌面AI助手,能够通过一键操作,帮助用户快速获取AI生成的内容。该产品具有强大的AI生成能力,可用于写作创作、图像处理、代码生成等多种场景,大大提高工作和生活效率。使用简单,无需编程基础,下载安装后即可使用。定价合理,定位大众用户。功能强大、易用性高是该产品的最大优势。
Teleiste是一个免费的网站制作工具,使用人工智能可以在几秒钟内根据文本和图片生成完整的网站。它非常适合需要快速建站的用户,无需编程知识和设计经验,Teleiste就可以制作出适配移动设备的简洁美观的网站。它提供多种模板、拖拽式可视化构建器,非常容易上手使用。Teleiste还能和Telegram机器人无缝集成,为机器人提供网页展示。总的来说,Teleiste是一个功能强大且易于使用的免费快速建站工具。
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DG1是一个创新的AI驱动公司,提供一个全面的一体化平台,改革AI语音控制的网站与电子商务解决方案,以赋能数字景观中的企业,改变中小企业使用网络的方式来增长,降低成本,并使在线机会更接近他们。DG1带来智能的内容创作,简化网站管理,提供强大的营销工具,多渠道营销,先进的用户分析,以及语音助手等功能,助力企业实现数字化转型和获得持续增长。
DebateDevil是一个允许用户进行辩论的平台。用户可以免费创建账户，保存辩论历史记录。平台提供AI辩论功能，用户可以与AI进行辩论。DebateDevil旨在帮助用户测试他们的假设和信念。
Aya 是一款基于 ChatGPT 的语音助手。她可以像与普通人交谈一样与你对话。你可以向她提问，她会回答你。Aya 具有自然语言理解和生成能力，能够帮助用户解答问题、提供信息和进行对话交互。Aya 还可以通过语音回答问题，提供更便捷的使用体验。定价详细信息请参考官方网站。
多说是一款1对1 AI口语外教产品，主打雅思口语和写作提分。它提供智能练习和个性化提分服务，通过口语练习和作文纠错、润色以及提分建议来帮助用户提高雅思成绩。多说还提供AI模考评分功能，可以实时掌握备考进度。定价方面，请访问官方网站获取详细信息。
Chat With Twitter Algorithm是一个正在开发中的产品，可以与算法进行对话并获取答案。该产品的功能包括与算法进行实时对话、获取准确的答案等。它的优势在于可以通过与算法的交互来获取所需的信息，无需人工干预。该产品的定价和定位信息暂未公开。