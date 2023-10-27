三星推出临时云备份服务：可免费存储30天

Moemate是一个由AI驱动的虚拟陪伴助手,可以进行生动的对话,提供日常生活中的有价值的帮助,成为一个有趣和智能的助手,为你的生活带来乐趣。它可以进行随和的交谈,当你孤单或无聊时陪伴你。它也可以提供日常生活中的协助,比如提醒日程安排、搜索信息等。与Moemate的交互就像与一个有趣的朋友聊天一样。