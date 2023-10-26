YouTube Music 开始进行创建播放列表封面的生成式 AI 测试

站长之家(ChinaZ.com) 10 月 26 日消息:YouTube Music 近日在美国地区启动了一项新的生成式人工智能测试，使用户能够为其播放列表创建艺术封面。此次测试体现了 YouTube 对音乐领域生成式 AI 的探索，同时也为用户提供了更丰富的个性化体验。

图片来自 YouTube

根据 YouTube 的博客文章，该服务已经开始了涉及生成式 AI 的实验。从今天开始，美国的 YouTube Music 用户将能够利用其 AI 软件创建播放列表的封面。文章中提到，用户可以「毫不费力地从一系列视觉主题和选项中选择，创建出能表达个人播放列表独特性的独一无二的封面艺术。」

测试参与者可以轻点他们播放列表的专辑封面以打开「主题」菜单。在此菜单中，生成式 AI 将创建某些元素，用户可以编辑描述的某些部分，使封面艺术符合他们和他们的音乐的特点。

虽然用户可以编辑的部分似乎不是自己创建的，但 YouTube 很可能会提供一些预制的建议供用户选择。还有一个「随机」按钮让用户使用。

此测试将扩展至全球更多地区和语言。值得一提的是，Google 最近在 SGE（Search Labs）中引入了 AI 图像生成功能，注册用户可以直接在搜索中键入描述，指导 AI 软件根据描述创建图像。

此外，YouTube 在 8 月份曾谈论过将生成式 AI 整体引入音乐领域的计划。尽管具体信息尚未公布，但该公司计划在「音乐 AI 孵化器」中与音乐行业协调合作。在推出此功能之前，YouTube 需要认真考虑其音乐流媒体服务以及音乐创作者面临的若干与 AI 相关的原则问题。

除了此次测试，YouTube 还重申了其音乐流媒体平台上推出的其他功能，例如 Samples。当 Samples 推出时，其目的是为用户提供可能感兴趣的歌曲片段的个性化推送。尽管它感觉像是一个 TikTok 推送，但 Samples 让用户可以将喜欢的歌曲添加到播放列表中，与之创建 Shorts 等。

另一个值得关注的新增功能是实时歌词功能。在音乐播放时，YouTube Music 会自动滚动显示歌曲的歌词。

YouTube Music 的主要竞争对手Spotify 也发布了人工智能功能，包括「人工智能 DJ」以及将播客自动翻译成不同语言。

（举报）