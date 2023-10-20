Swift 的主要推动者为 Mac 带来类似 Python 的全新 AI 编程语言

站长之家(ChinaZ.com) 10月20日消息:Modular AI 宣布其全新编程语言 Mojo 正式登陆 Mac 平台。这一编程语言是专门为 AI 开发人员设计的，由曾是苹果 Swift 编程语言的主要推动者 Chris Lattner 领导开发。Lattner 在苹果期间曾参与开发 Xcode，之后短暂加入特斯拉，然后于 2017 年加入 Google Brain AI 项目。

图片来自 Modular

Mojo 是一种全新的编程语言，旨在为 AI 开发人员提供支持，并计划逐渐成为 Python 的超集。该语言已经支持与 Python 代码的无缝集成，拥有可扩展的编程模型，以面向性能关键的系统进行开发，包括在 AI 中广泛使用的加速器（例如 GPU）。

Modular AI 最初于 2023 年 5 月 2 日推出了 Mojo，并提供了 Mojo Playground 工具。随后，在 2023 年 9 月，他们发布了 Linux 版本。

Modular AI 的 Shashank Prasanna 在博客中表示：「仅仅一个多月，我们已经看到超过 2.4 万次的下载，社区项目也令人惊叹。从我们收到的所有反馈中，它是 Discord、社交媒体和 GitHub 上最受欢迎的反馈是一个。」

文章继续表示：「我们听到了大家的声音，今天，我们非常高兴地宣布，Mojo 现在已经在 Mac（Apple Silicon）上可用。」

Modular AI 还表示，用户可以通过 Docker 容器在基于 Intel 的 Mac 上使用 Mojo。

这一消息标志着 Mojo 编程语言在 Mac 平台的引入，为 AI 开发人员提供了更多的工具和支持，助力他们在 AI 领域取得更多的突破和创新。对于 AI 开发人员来说，Mojo 的推出将提供更多的选择，以满足其编程需求。

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