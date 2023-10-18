印度电影行业积极拥抱生成式人工智能

划重点: 1. 印度电影业采用生成式人工智能（AI）创新、道德创作方式。 2. Zee Entertainment首席数据官Amrit Thomas在Cypher2023分享了他们如何运用AI创建内容，强调AI只用其拥有的内容，并始终涉及人类创作。 3. 生成式AI被用于增强人类创造力和直觉，将为未来的知识产权（IP）方式带来革命。

站长之家（ChinaZ.com）10月18日 消息:印度电影行业正积极拥抱生成式人工智能（AI）作为创新创作的新途径。

印度媒体集体Zee Entertainment的首席数据官Amrit Thomas，在Cypher2023大会上分享了Zee Entertainment如何利用生成式AI来创造新内容。他强调，Zee会慎重选择只使用他们拥有版权的内容，并在创作过程中始终涉及人类的参与。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

Thomas表示:“AI是一个崭新的画布，一个书写故事的平台。”他还强调:“因此，我对‘完全由AI生成’这个术语有疑虑。永远不会有完全由AI生成的电影;人类将始终在创作过程中扮演重要角色。”他解释道，AI可用于增强人类创造力和直觉，为创作者提供更多创作空间，使其能够更好地了解观众需求。

此外，品牌电影公司“The Rabbit Hole”也采用了生成式AI工具，如Dall-e和Midjourney，以提升其视频创作过程的初始阶段，如故事梗概和前期可视化。Technicolor Creative Studios印度区负责人兼全球执行委员会成员Biren Ghose，认为生成式AI将改变未来知识产权（IP）的运作方式。他表示，著名人物将拥有数字和实体化身的知识产权，允许经纪人为其数字化身进行授权，用于广告、电影等媒体项目。

不仅如此，Ghose还强调Technicolor Creative Studios正在致力于确保生成式AI的使用是受到规范和道德约束的。他以最近Mastercard的广告为例，该广告采用了基于AI的神经渲染技术，创造了新的视觉效果渲染方法以呈现梅西的形象。他说:“在这种情况下，我们获得了梅西的必要授权来制作广告。”

此外，宝莱坞传奇巨星阿米特巴·巴赫昌（Amitabh Bachchan）还与Ikonz Studios合作，探索生成式AI的应用，旨在利用AI技术将文化符号和标志性知识产权融合到互动媒体中。

可见印度电影业正积极利用生成式AI，不仅提升创意，还推动未来知识产权的新发展方式。这一趋势表明，AI将在电影业中发挥重要作用。

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