谷歌 DeepMind 联合创始人呼吁美国应该利用芯片领先地位来执行最低人工智能标准

站长之家(ChinaZ.com) 9月2日消息:谷歌 DeepMind 的联合创始人 Mustafa Suleyman 周五告诉 Financial Times 称，美国应该只允许同意在合乎道德地使用该技术的买家购买英伟达的人工智能芯片。

Suleyman 表示，美国应该强制实施最低全球 AI 使用标准，并且公司至少应该同意遵守领先 AI 公司向白宫做出的承诺。

今年 7 月，包括 OpenAI、Alphabet 和 Meta 在内的 AI 公司自愿承诺向白宫采取措施，例如为帮助使技术更安全而给由 AI 生成内容加水印等。「美国应要求任何英伟达芯片消费者至少签署这些自愿承诺——更可能是超过这些承诺。」Suleyman 说。

美国已经对英伟达和 AMD 的高级人工智能芯片出口限制扩大到其他地区，包括中东一些国家。

Mustafa Suleyman 还是 Inflection AI 首席执行官。Inflection AI 是微软支持的一家人工智能初创企业，在 6 月从英伟达和其他公司筹集了 13 亿美元。今年 5 月，Inflection 发布了一个名为 Pi 的 AI 聊天机器人，它使用生成式 AI 技术通过对话与用户互动，在这些对话中人们可以提问和分享兴趣爱好。

公司高管和专家一直呼吁 AI 开发者与政策制定者合作进行治理和监管。

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